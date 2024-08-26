«الصحة» تطوّر بروتوكولات موحدة للكشف المبكر عن السمنة لدى الأطفال واليافعين

في إطار استراتيجيتها لتحسين صحة الأجيال، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة ورش تدريبية لتطوير كفاءات الكوادر الصحية المدرسية وتحسين مهاراتهم المعرفية، بهدف ضمان دقة وموثوقية البيانات الصحية للطلاب، وذلك دعماً للبرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين.

وتركز الورش التي انعقدت في ديوان الوزارة بدبي، ومعهد تدريب المعلمين بعجمان، وفي الشارقة، على تدريب كادر التمريض المدرسي والكادر المساند من معلمي البدنية على تسجيل القياسات الإنثروبومترية لطلاب المدارس من سن 5 إلى 17 سنة، وذلك بهدف وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات المتعلقة بالرصد المبكر لمؤشرات السمنة لدى الفئات العمرية المستهدفة على المستوى الوطني وتحليلها، مما يسهم في تعزيز فعالية السياسات الصحية الوقائية واتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية دقيقة في مجال الصحة العامة.

تعزيز جودة الحياة





وتأتي الورش التدريبية التي استمرت على مدار 4 أيام، وتخللها جلسات فرعية، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية المعززة لجودة الحياة على مستوى الدولة، وضمان دقة البيانات الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين، الرامية لرفع مستوى الصحة العامة لدى أفراد المجتمع مع التركيز على طلبة المدارس.





بيانات موثوقة ودقيقة



واشتملت الورش على عدد من التدريبات التي تهدف إلى تحسين المهارات لتعزيز القدرات الفنية للممرضين والممرضات في المدارس لقياس الوزن والطول بدقة، وذلك باتباع المعايير المعتمدة للقياسات الأنثروبومترية، مما يضمن الحصول على بيانات موثوقة ودقيقة تُسهم في تحديد مدى انتشار السمنة بين الطلاب، وتحديد الحالات المرتبطة بزيادة الوزن، وتوحيد الإجراءات لتسجيل بياناتهم الصحية، وضمان اتساقها.

التدريب على تعبئة البيانات





كما استهدفت الورش التي تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والمحاضرات النظرية، تأسيس مفاهيم وإجراءات ضمان دقة البيانات المدخلة من خلال تعزيز مهارات المتدربين في تعبئة نموذج سجل بيانات الطلاب بشكل صحيح ومكتمل، عبر تدريب المشاركين على تعبئة نموذج سجل بيانات الطلاب بشكل صحيح، لضمان أعلى جودة للبيانات المستخدمة في البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال، إضافة إلى إعداد المشاركين في الورشة ليصبحوا مدربين، مما يمكنهم من تدريب طاقم التمريض

المدرسي على هذه المهارات والإجراءات، وبالتالي توسيع نطاق الفائدة من هذه الورش.





جهود الوزارة





وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال، ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تزويد الكوادر الصحية المدرسية بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة للأطفال، وذلك في إطار التزام الوزارة بتبني نهج استباقي في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج رائد في مجال الرعاية الصحية الوقائية على المستوى الإقليمي والعالمي.





الكشف المبكر عن السمنة

بدورها، أوضحت نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة بالوزارة أن الورشة التدريبية تندرج ضمن عدة مبادرات وبرامج لتكثيف جهود الوزارة في الترصد والكشف عن أمراض السمنة لدى الأطفال، لأن التدخل المبكر يعتبر أساسياً لضمان صحة الأطفال بشكل سليم. وتحرص الوزارة على مثل هذه الورشات والبرامج التدريبية من أجل تحسين جودة البيانات الصحية المدرسية، ما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للطلاب، لينعكس إيجابياً على صحتهم العامة وأدائهم الدراسي.