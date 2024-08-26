مرصد الختم الفلكي الإماراتي يوثق ظاهرة انفجارية قوية

تمكن مرصد "الختم" الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي من رصد وتوثيق ظاهرة انفجارية كونية قوية تابعها طوال ليلة أمس، وكان المرصد ثالث الناشرين لنتائج رصد هذه الظاهرة عبر العالم.

وعلى الأرجح فإن هذه الظاهرة، التي رصدت أولا من طرف تلسكوبات وكالة "ناسا" الفضائية "سويفت" و"فرمي" المخصصة لأشعة غاما، كانت إثر انفجار نجم كبير (كتلته أكثر من 20 مرة كتلة الشمس) يقع في مجرة تبعد عنا أكثر من 6 مليار سنة ضوئية! وأطلق على الحدث اسم (GRB 240825A)، وتم توثيق الظاهرة من خلال رصد التوهج الضوئي الذي يلي الانفجار (Optical Afterglow).

وذكر الأستاذ الدكتور نضال قسّوم، أستاذ الفيزياء والفلك في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والمهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن هذا العمل تم في إطار التعاون بين مركز الفلك الدولي والجامعة الأمريكية بالشارقة.

وأوضح المهندس عودة أنه وفور وصول الإشعار من تلسكوبات "ناسا" الفضائية، أي عند الساعة 08:48 مساء بتوقيت الإمارات، تم توجيه تلسكوب مرصد الختم الفلكي نحو الهدف الذي صدرت منه الأشعة غاما والأشعة السينية، وبعد رصد لمدة ساعتين، التقطت كمية من الضوء المرئي سمحت بقياس اللمعان وبإرسال النتائج فورًا، وبينت خفوتًا سريعًا للتوهج، وهو أمر سينكب الباحثون على دراسته في الأيام والأسابيع القادمة. وتبين الصورة المرفقة مقدار تغير لمعان النجم المنفجر مع الزمن كما تم رصده من مرصد الختم الفلكي، وتبين الصورة الثانية النجم المنفجر كما تم تصويره من المرصد.

وأشار الدكتور قسّوم إلى أن هناك اهتماما عالميا كبيرا برصد هذا الحدث، وذلك باستخدام مرشحات متعددة ومن أماكن مختلفة، ومثل هذه الأرصاد تؤدي لزيادة معرفة العلماء بتطور النجوم الكبيرة واللحظات الأولى لموتها وما تنتجها من إشعاعات مختلفة.