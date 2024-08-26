طرق دبي تطلق 4 خطوط جديدة للحافلات مغذية لمحطات المترو

تطلقُ هيئة الطرق والمواصلات بدبي في 30 أغسطس الجاري 4 خطوط جديدة للحافلات مغذية لمحطات المترو وتطور عدداً من الخطوط الأخرى، أحدها خطاً للحافلات عبر المدن، بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا الى وجهاتهم المختلفة في الإمارة بشكل أكثر سلاسة وراحة.

وَسَتُطلَقُ الخطوط الأربعة من خلال استبدال الخط 31 بخطين جديدين وهما F39 وF40، حيث سيبدأ الخط الجديد الأول F39 من محطة حافلات اتصالات إلى موقف دوار عود المطينة 1 والعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة، بينما سيبدأ الخط الجديد الثاني (F40) من محطة حافلات اتصالات إلى شارع 78 في مردف وبالعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة.



أما الخطان الآخران، فَسَيُطلقان من خلال استبدال الخط F56 بخطين جديدين وهما F58 وF59، حيث سيبدأ الخط الجديد الثالث F58 من محطة مترو الخيل جهة الشمال إلى مدينة دبي للإنترنت والعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة، بينما سيبدأ الخط الجديد الرابع F59 من موقف مترو مدينة دبي للإنترنت جهة الشمال إلى قرية دبي للمعرفة وبالعكس وبمعدل زمن تقاطر كل 30 دقيقة.



وضمن التغييرات سيتم إعادة تسمية الخط 21 إلى خطين رقم 21A ورقم 21B، حيث سيبدأ الخط 21A من موقف حافلات القوز عيادة علم الأمراض الخدمية 1 إلى محطة حافلات الغبيبة بينما سيبدأ الخط 21B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات الغبيبة إلى موقف حافلات القوز عيادة علم الأمراض الخدمية 1 لتسهيل تعرف الركاب إلى وجهات الخطوط وزيادة تغطية الخدمة وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام. وعليه، يرجى من الركاب أخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار وتخطيط الرحلة وفقًا لذلك.

وسيتم أيضا دمج الخط 61D مع الخط 66. وسَيُدمج كذلك الخط 95 مع الخط 95A ليصبح الخط المدمج 95A فقط لتمكين مستخدمي الخط 95 الحاليين من الوصول إلى الخط X92. كما سيعدّل مسار الخط 95A ليبدأ من واجهة جبل علي البحرية فينيتو إلى باركو هايبر ماركت من أجل تغطية منطقة جبل علي الصناعية.

وسيتم في نفس التاريخ كذلك تقليص مسار الحافلات للخط 6 ليبدأ من موقف حافلات مترو عود ميثاء إلى مدينة دبي الطبية نظراً لإلغاء جزء من مسار حافلات هذا الخط الواصل إلى محطة الغبيبة ليصل وفق التعديل الجديد إلى منطقة عود ميثاء. وتعديل مسار الخط 99 لتغطية جافزا ون، وتعديل مسار الخط F31 لتغطية مواقف جديدة في منطقة الروضة، وإضافة مواقف جديدة في منطقة الفرجان للخط F45 وإلغاء موقف جافزا ون من الخط F54 وسيتم أيضا تعديل مسار الخط E700 عبر المدن وبدلاً من البدء من محطة حافلات الاتحاد، سيبدأ من محطة حافلات اتصالات إلى الفجيرة.



وسَتُجرى في التاريخ نفسه تحسينات على 35 خطاً للحافلات وهي:

6, 20B, 26, 36A, 36B, 50, 66, 83, 88, 95A, 96, 99, 320, C01, C09, C10, F03, F05, F07, F10, F18, F23, F23A, F24, F31, F45, F46, F47, F49, F53, F54, SM1, X02, X25, X92 لتتناسب في الوصول وفقاً لموعد الرحلات.



