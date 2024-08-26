روسيا تشن هجمات جوية واسعة النطاق على أوكرانيا

شنت القوات الروسية اليوم الاثنين هجوما واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام الصواريخ وصواريخ كروز وطائرات مسيرة ، فيما وصف مراقبون في كييف الهجوم بأنه واحد من أعنف الهجمات الجوية التي شنتها روسيا خلال عامين ونصف من الحرب.

وذكرت تقارير أن روسيا أطلقت كينجال الأسرع من الصوت على أوكرانيا. كما تعرضت كييف لهجمات تم شنها من البحر الأسود.

وأعلنت

وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق في جنوب روسيا.

وتم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف ومناطق خيتومير وخميلنيتسكي وترنوبل ولفيف.

وقال عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليغرام، إن كييف تواجه مشكلات في إمدادات الطاقة.

ونشر الجيش الروسي نحو 11 قاذفة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز تو-95، بحسب ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية.

ولم ترد معلومات بشأن حصيلة الضحايا والأضرار. وتم الإبلاغ عن مقتل شخص واحد في كل من مدينة لوتسك ومنطقة دنيبروبتروفسك.

وكان دوي سبعة انفجارات على الأقل سمع

في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم (الاثنين)، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلنت قنوات على «تلغرام» وقوع انفجارات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة لوتسك (شمال غرب) حيث أفاد مسؤولون بأن هجوماً ألحق أضراراً بمبنى سكني.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم، إن إمدادات الكهرباء والمياه تعطلت في أجزاء من كييف بعد الهجوم الجوي الروسي المكثف. وقالت شركة «دي تيك»، أكبر شركة خاصة لإنتاج الطاقة في أوكرانيا، إنها ستقنن الكهرباء في أعقاب الهجمات.

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قال الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على كييف، وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق «تلغرام» إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم.





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