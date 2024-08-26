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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة لشبونة الساحلية في البرتغال

8/26/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة لشبونة الساحلية في البرتغال.

وذكرت وكالة أنباء البرتغال، أن الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية البرتغالية، أوضحت أن الزلزال الذي كان مركزه غرب مدينة سينس، قد أعقبه بالفعل ثلاث هزات ارتدادية.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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