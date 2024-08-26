زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة لشبونة الساحلية في البرتغال

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة لشبونة الساحلية في البرتغال.
وذكرت وكالة أنباء البرتغال، أن الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية البرتغالية، أوضحت أن الزلزال الذي كان مركزه غرب مدينة سينس، قد أعقبه بالفعل ثلاث هزات ارتدادية.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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