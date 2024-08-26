«نخيل» تمنح عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في «نخلة جبل علي» بقيمة 810 ملايين درهم

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ «دبي القابضة»، عن ترسية عقد بقيمة 810 ملايين

درهم على شركة «جان دي نول دردجينج ليميتد» لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع «نخلة جبل علي»، والذي يأتي ضمن المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» ويُعد واحداً من المشاريع العمرانية الطموحة الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وستكون شركة «جان دي نول» التابعة لـ «مجموعة جان دي نول» الدولية الرائدة، مسؤولة عن أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة.

ومع بدء أعمال التجريف والردم للأراضي، تتوقع شركة «جان دي نول» الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية البحرية لمشروع نخلة جبل علي في غضون عامين. وسيكون موقع السعفات الثمانية الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.

وعقب قيام «نخيل» مؤخراً بترسية عقدين رئيسيين لمشاريع إنشاء البنية التحتية، بدأت الأعمال أيضاً في إنشاء طريق عام جديد يوفر مدخلاً لجزيرة نخلة جبل علي من شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق والإنارة من البر الرئيسي إلى نخلة جبل علي.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: «يمثل المشروع إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية ويسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار. وإلى جانب كونه يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، ما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة. ونظراً لأن المشروع يمثل جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، فمن المقرر أن يصبح وجهةً عالمية في دبي يتيح الفرصة لتجربة نمط المعيشة الفاخر على الواجهات البحرية وإمكانية الوصول إلى الشواطئ الواسعة والمياه الصافية، فضلاً عن إرساء معايير جديدة في جودة المعيشة والاستدامة».

وأضاف الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات «ينسجم اختيارنا لشركة 'جان دي نول دردجينج' مع حرصنا الدائم على العمل مع أفضل الشركاء في تنفيذ مشاريعنا الطموحة. ولا شك أن السجل الحافل للشركة في تنفيذ المشاريع البحرية والمدنية والبيئية في جميع أنحاء العالم، سيدعم جهود "نخيل" في تنفيذ مشروع نخلة جبل علي بالسرعة المطلوبة، ومواصلة استراتيجيتها التطويرية تحت مظلة دبي القابضة.»

وأطلق مشروع «نخلة جبل علي» العام الماضي أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، والتي من المقرر تسليمها في أواخر عام 2026. وستتفرد هذه الفلل بثمانية أنماط تصميم تتناغم فيها مساحات المعيشة الداخلية والخارجية وسط خلفية ساحلية هادئة.

ويدعم هذا التقدم في أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية بشكلٍ مباشر خطط تسليم هذه المنازل المرتقبة وتحقيق رؤية «نخلة جبل علي» كوجهة سكنية وترفيهية رئيسية. وتمتد الجزيرة على مسافة 13.4 كيلومتراً، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 91 كيلومتراً، بما يتماشى مع هدف «خطة دبي الحضرية 2040» المتمثل في تعزيز إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة. وتشكّل المشاريع المبتكرة المتميزة لشركة «نخيل» مجموعة من المجمعات الرئيسة ومشاريع السكن التي تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي.