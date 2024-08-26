أسعار الذهب ترتفع في تداولات اليوم الاثنين بفضل تصريحات باول وانخفاض الدولار

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب زيادة في تداولات السوق المبكرة اليوم الاثنين بتاريخ 26 أغسطس، مستفيدة من المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 2,516.09 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 في المئة، إلى 2,551.30 دولارًا للأونصة، ويُعزى ارتفاع أسعار الذهب إلى دعم باول لخفض أسعار الفائدة، مما زاد من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقلل الفائدة في سبتمبر، وتعكس تصريحات باول، التي أدلى بها يوم الجمعة، تأييده لتخفيض الفائدة بسبب المخاطر المتزايدة على سوق العمل، على الرغم من اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع قيمة الدولار، الذي يقترب من أدنى مستوى له في نحو ثمانية أشهر، إلى جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وقد دعم هذا، إلى جانب انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ارتفاع أسعار الذهب، ووفقًا لأداة فيدووتش من مجموعة سي إم إي، هناك توقعات كبيرة بين المتداولين لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، حيث يتوقع 64 في المئة من المتداولين هذا التعديل، بينما يتوقع 36 في المئة تخفيضًا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.
وفي سوق المعادن الثمينة الأوسع، شهدت الفضة زيادة طفيفة بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها إلى 29.90 دولارًا للأونصة، بينما ظل سعر البلاتين ثابتًا عند 962.65 دولارًا للأونصة، ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة، لتستقر عند 959.43 دولارًا للأونصة.
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