مشاكل كبيرة تواجه مركبة ستارلاينر من بوينغ وناسا تقرر استخدام مركبة سبيس إكس لإعادة رواد الفضاء

(MENAFN
) واجهت مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ مشاكل كبيرة، مما دفع وكالة ناسا إلى اتخاذ قرار بأن يعود رائدا الفضاء، بوتش ويلمور وساني ويليامز، إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة سبيس إكس، مما يمثل انتكاسة ملحوظة لشركة بوينغ، وكانت المهمة مخططًا لها في الأصل لتستمر لمدة ثمانية أيام، لكن فترة إقامة الرواد على محطة الفضاء الدولية قد تم تمديدها إلى ثمانية أشهر، مع تحديد موعد عودتهم الآن في فبراير 2025، ويشكل هذا التطور ضربة لشركة بوينغ، الشريك الطويل الأمد لوكالة ناسا، خاصة في فترة تواجه فيها الشركة العديد من التحديات في قطاع الطيران، بما في ذلك إخفاقات الطائرات وحادثين مأسويين في 2018 و2019.
كما وصف الخبراء، مثل إريك سيدهاوس، أستاذ مساعد في جامعة إمبري-ريدل للطيران، قرار الاعتماد على سبيس إكس، المنافس المملوك لإيلون ماسك، لإعادة الرواد إلى الأرض بأنه "محرج" لبوينغ، كما أشار المحلل الجوي كاي فون رومهور من تي دي كوين إلى أن الوضع يمثل مشكلة سمعة لبوينغ، وقد يهدد العقود المستقبلية مع ناسا ، وعلى الرغم من هذه التحديات، يعتقد المراقبون في الصناعة أن الوضع الكبير والبارز لشركة بوينغ سيمكنها من التعافي من هذه الانتكاسة، وأكد جلين لايتسي، أستاذ في كلية جوجنهايم للهندسة الجوية، أن بينما تعاني برنامج ستارلاينر من صعوبات واضحة، فإن بوينغ تظل قوة كبيرة في صناعة الفضاء.
في حين تكبد برنامج ستارلاينر بالفعل تكلفة إضافية قدرها 1.6 مليار دولار بسبب تأخيرات التطوير المستمرة وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد، ومع ذلك، فإن هذا العبء المالي يتناقض مع النجاح الأوسع لشركة بوينغ للدفاع والفضاء والخدمات، التي حققت إيرادات قدرها 24.93 مليار دولار في عام 2023، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة البالغة 77.79 مليار دولار، وهذا التباين بين صعوبات برنامج ستارلاينر والقوة المالية العامة لشركة بوينغ يبرز مرونة الشركة حتى في مواجهة التحديات البارزة.
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