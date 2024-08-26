الصين تعلن إرشادات جديدة لتقوية التنمية الرقمية والنمو الأخضر

(MENAFN
) أطلقت إدارة الفضاء الإلكتروني المركزي في الصين، بالتعاون مع تسع جهات حكومية مركزية أخرى، مجموعة من الإرشادات الجديدة التي تهدف إلى توجيه البلاد نحو نهج منسق للتنمية الرقمية والنمو الأخضر، حيث تحدد هذه الإرشادات تركيزًا استراتيجيًا على هدفين رئيسيين: تعزيز تطور الصناعات الرقمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتسريع التحول الأخضر عبر مختلف القطاعات من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية، ووفقًا لتقرير وكالة شينخوا، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهد أوسع لدمج التكنولوجيا الحديثة مع الصناعات المنخفضة الكربون وتحديث الصناعات التقليدية باستخدام الابتكارات الرقمية والخضراء.
كما تشمل الإرشادات مبادئ أساسية للتحول المزدوج، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك السلطات الحكومية، جمعيات الصناعة، الجامعات، معاهد البحث، والشركات الخاصة، ومن المتوقع أن تلعب هذه الجهات دورًا حيويًا في قيادة ودعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وتقدمًا رقميًا. تقدم الإرشادات إطارًا من ثلاثة أجزاء يهدف إلى توجيه هذا التحول، مع التركيز على القدرات الأساسية، أنظمة التكنولوجيا، والأطر الصناعية اللازمة لنجاح دمج الممارسات الخضراء والرقمية.
وعلاوة على ذلك، تشجع الإرشادات المناطق المختلفة على إعطاء الأولوية للتنمية عالية الجودة من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية الحديثة، واستغلال الموارد المحلية بكفاءة، وتطوير صناعات متخصصة تتماشى مع نقاط القوة الإقليمية، ومن خلال ذلك، تهدف الصين إلى تسريع التنمية المنسقة لقطاعاتها الرقمية والخضراء، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مشهد صناعي أكثر استدامة وتقدمًا تقنيًا، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقدم كبير نحو مواءمة النمو الاقتصادي في الصين مع أهدافها البيئية، وضمان أن الابتكار الرقمي يسير جنبًا إلى جنب مع التزام البلاد بتقليل بصمتها الكربونية.
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