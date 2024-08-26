أسواق الأسهم ترى تقلبات شديدة هذا الصيف وتذكير بالاستراتيجيات التقليدية

(MENAFN
) شهدت أسواق الأسهم هذا الصيف فترة مضطربة أدت إلى صدمة بين العديد من المستثمرين والمحللين، كانت الهبوط المفاجئ وكأنه يعرض الأسواق لآلة تقطيع، مما جعل المشاركين في السوق يتسابقون لفهم الأسباب الكامنة وراءه، وباختصار، كان سبب هذه التقلبات هو مزيج من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة التي أدت إلى موجة بيع، وازدادت الحالة سوءًا بسبب عوامل فنية معقدة، ومع ذلك، استعادت الأسواق معظم مستوياتها السابقة خلال أيام قليلة، وقد نُسبت هذه التقلبات إلى الظروف المحدودة السيولة التي غالبًا ما تحدث خلال أشهر الصيف، مع إضافة طبقة من التقلبات.
ورغم الحركات الدرامية، كان التأثير العام ضئيلاً، لكنه سلط الضوء على نمط متكرر بين مديري الصناديق. عندما ترتفع الأسهم لعدة أشهر، يميل المستثمرون إلى البيع بسرعة عند أول علامة على المشاكل، ويضيف خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل مزيدًا من عدم اليقين إلى الأسواق، مما يترك المستثمرين غير متأكدين من كيفية وضع أنفسهم، ونتيجة لهذه التجربة، اعتمد مديرو الأموال نهجًا أكثر حذرًا، وكانت التقلبات الأخيرة تذكيرًا بأن أسعار الأسهم يمكن أن تنخفض بنفس سهولة ارتفاعها، ومع ذلك، هناك جانب إيجابي؛ حيث أصبح المستثمرون الآن أكثر فهمًا لكيفية التعامل مع هذه التحديات من خلال موازنة المخاطر، كما يتضح من ارتفاع أسعار السندات عندما تعرضت الأسهم للضرر.
كذلك أدى الوضع الحالي إلى الجدل حول إمكانية ارتفاع أسعار السندات بسرعة كبيرة، مما يخلق فقاعة محتملة. يُنظر إلى فكرة أن تقرير وظائف أمريكي مخيب للآمال قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض الطوارئ لأسعار الفائدة على أنها مبالغة، وأشار الاستراتيجي فاس جيناكيس من أفيفا إنفستورز إلى أن الأسواق قد استجابت بشكل مفرط، رغم أنه يظل متشككًا. تمثل هذه الفترة من الحماس المبالغ فيه بين المستثمرين في السندات عودة إلى الديناميكية التقليدية حيث تتحرك السندات والأسهم في اتجاهات متقابلة، ومرة أخرى، يتم النظر في الاستراتيجية التقليدية المتمثلة في تخصيص 40 بالمئة من المحفظة للسندات و60 بالمئة للأسهم، على الرغم من أنها قد تم اختبارها بشدة—ويقول البعض أنها فقدت مصداقيتها—خلال اضطرابات السوق في عام 2022، وفي ذلك الوقت، تضررت أسعار السندات من الزيادة في التضخم، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى مزيد من الضرر بأسعار السندات في حين انخفضت الأسهم، ووجد المستثمرون أنفسهم أمام خيارات محدودة، حيث عادةً ما تكون السندات ملاذًا ضد التباطؤ الاقتصادي ولكنها تكافح للحفاظ على قيمتها خلال فترات التضخم المرتفع، الذي يقوض العوائد الحقيقية.
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