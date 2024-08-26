ليو جين يستقيل من منصبه كرئيس بنك الصين عقب ما يزيد عن 3 سنوات

(MENAFN
) استقال ليو جين، رئيس بنك الصين، من منصبه بعد أكثر من ثلاث سنوات من توليه الدور، وفقًا لبيان قدم إلى بورصة شنغهاي، وليو، الذي شغل أيضًا منصب نائب الرئيس والرئيس التنفيذي، قدم استقالته من جميع مناصبه في 25 أغسطس، مبررًا ذلك لأسباب شخصية، وتأتي استقالته بعد غيابه عن اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وقد عين بنك الصين، أحد البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة والتي لها وجود دولي كبير، جي هاي جياو، الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، ليشغل منصب الرئيس المؤقت بدلاً من ليو.
كما يبلغ ليو جين من العمر 57 عامًا وقد خدم في القطاع المصرفي في الصين لفترة طويلة، حيث شغل مناصب رفيعة في عدة مؤسسات كبيرة، بما في ذلك بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك التنمية الصيني، وقبل انضمامه إلى بنك الصين كنائب رئيس ورئيس في عام 2021، كان يشغل منصب رئيس بنك الصين للثروات، وتأتي استقالته في وقت يتزايد فيه التدقيق والرقابة التنظيمية في القطاع المالي الصيني، حيث يواصل الرئيس شي جين بينغ حملة مكافحة الفساد واسعة النطاق التي تستهدف أكبر المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية في البلاد منذ أبريل.
والرئيس المؤقت الجديد، جي هاي جياو، البالغ من العمر 52 عامًا، يعمل في بنك الصين منذ عام 2023، وقبل توليه هذا المنصب، كان جي شخصية بارزة في المشهد السياسي في مقاطعة خبي، حيث شغل منصب عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني ونائب المحافظ من سبتمبر 2019 إلى مارس 2023، كما لديه خبرة كبيرة في القطاع المالي، حيث شغل مناصب تنفيذية في بنك الصين للثروات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس بنك الصين للثروات المحدود في عام 2019، وتبرز استقالة ليو التغييرات المستمرة في القيادة داخل القطاع المالي الصيني كجزء من الحملة الأوسع التي تهدف إلى تعزيز السيطرة ومعالجة الفساد في الصناعة.
MENAFN26082024000045015682ID1108600329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.