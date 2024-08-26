تلغرام تشدد على التزامها بالقوانين الأوروبية عقب اعتقال مؤسسها

(MENAFN
) أكّدت منصة تلغرام الشهيرة للرسائل النصية عبر الإنترنت التزامها بالقوانين الأوروبية بعد اعتقال مؤسسها، بافل دوروف، من قبل السلطات الفرنسية، وتم توقيف دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت الموافق 24 أغسطس بعد وصوله من أذربيجان، وذلك في إطار تحقيق مستمر بشأن مزاعم حول عدم تعاون تلغرام مع جهات إنفاذ القانون بشأن قضايا مثل تهريب المخدرات، الاحتيال، واستغلال الأطفال الجنسي على المنصة. وقد أثار هذا الاعتقال اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، مع تقارير محلية تسلط الضوء على الطابع الأولي للتحقيق.
وردًا على الوضع، أصدرت تلغرام بيانًا على منصة وسائل التواصل الاجتماعي
إكس في وقت متأخر من مساء الأحد، أكدت فيه أنها تمتثل تمامًا للقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وينص القانون على أن المنصات الرقمية يجب أن تتخذ إجراءات سريعة لإزالة المحتوى غير القانوني، وأكدت تلغرام التزامها بهذه المتطلبات، وأكدت الشركة أن المنصة أو مالكها لا يمكن تحميلهما مسؤولية سوء استخدام الخدمة من قبل بعض المستخدمين، ووصفت مثل هذه الادعاءات بأنها "سخيفة"، كما أضافت تلغرام أن دوروف، الذي يسافر بشكل متكرر في أوروبا، ليس لديه ما يخفيه وقد كان شفافًا بشأن أنشطته.
وعلى الرغم من هذه التأكيدات، واجهت تلغرام انتقادات مستمرة لعدم اتخاذها إجراءات أقوى ضد خطاب الكراهية وغيره من الأنشطة غير القانونية على منصتها، ومع ذلك، دافعت الشركة عن ممارساتها في الإشراف على المحتوى، مشيرة إلى أنها "تتماشى مع معايير الصناعة" ويتم "تحسينها باستمرار" لمواجهة هذه التحديات بشكل أفضل، ولقد جلب اعتقال دوروف تدقيقًا متجددًا لسياسات تلغرام ودورها في منع الأنشطة غير القانونية، لكن المنصة تبقى ثابتة في موقفها بأنها تعمل ضمن حدود القانون.
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