السلطات تخلي شاطئ في إنجلترا عقب اكتشاف قنبلة محتملة غير منفجرة

(MENAFN
) يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، أخلت السلطات البريطانية شاطئًا على الساحل الجنوبي لإنجلترا بعد اكتشاف قنبلة محتملة غير منفجرة في قرية ساحلية بيره، شرق ديفون، والشيء الذي جرفه البحر إلى الشاطئ، اعتقد بعض الشهود أنه قذيفة، واستجابت السلطات المحلية وخدمات الطوارئ بسرعة للوضع، وأفادت شرطة ديفون وكورنوال بأنها تلقت معلومات عن "جهاز مشبوه غير منفجر" حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش)، مما دفعهم إلى إنشاء طوق أمني حول المنطقة لضمان سلامة العامة.
كما تم العثور على الجسم بواسطة أحد زوار الشاطئ الذي كان يستخدم جهاز كشف المعادن، والذي حدد الجسم المشتبه فيه في البداية، وشخص آخر، ملاحظاً الخطر المحتمل، قام على الفور بإبلاغ السلطات، واستجابةً لذلك، تم إغلاق الطريق القريب، وتم إرسال أفراد الشرطة وخفر السواحل لتأمين المنطقة، ومع ذلك، قبل أن يتمكن فريق التخلص من الذخائر المتفجرة من تقييم الوضع بشكل كامل، جرف الجسم مرة أخرى إلى البحر بسبب المد المتصاعد، مما زاد من تعقيد جهود التحقيق. أفادت هيئة خفر السواحل الملكية بأن فرقها ستعود إلى الموقع عند انخفاض المد لإعادة تقييم الوضع وتحديد الإجراء المناسب.
كذلك يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المستمرة المرتبطة بالذخائر غير المنفجرة في المناطق الساحلية، وهي إرث من النزاعات السابقة التي تظهر بين الحين والآخر وتتطلب تعاملًا دقيقًا من قبل الوحدات المتخصصة، وتبرز عملية الإجلاء السريعة والاستجابة المنسقة من قبل الوكالات المتعددة الجدية التي تُعامل بها مثل هذه التهديدات، حتى عندما يظل طبيعة الجسم غير واضحة تمامًا، وتظل السلطات يقظة وستواصل مراقبة المنطقة لضمان سلامة الجمهور.
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