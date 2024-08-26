زلزال قوي يقع في تونغا خلال منتدى جزر المحيط الهادئ

(MENAFN
) ضرب زلزال قوي بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر جزر المحيط الهادئ، تونغا، اليوم الاثنين بتاريخ 26 أغسطس، وفقًا لما أكده المسح الجيولوجي الأمريكي، ووقع الزلزال بالتزامن مع حدث إقليمي كبير، منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي يُعقد في العاصمة الساحلية لنكاولوفا، وجذب هذا المنتدى عدة قادة أجانب، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الدولة الجزيرة، وعلى الرغم من شدة الزلزال، الذي وقع على عمق يقارب 106 كيلومترات (66 ميلًا)، لم يتم إصدار تحذير من تسونامي. ومع ذلك، استدعى الهزّة الأرضية إخلاءات قصيرة لبعض الأعمال والمحلات التجارية الواقعة بالقرب من الساحل كإجراء احترازي.
وبعد الاضطراب الأولي، عادت الأمور إلى طبيعتها بسرعة في نكاولوفا، المدينة المعتادة على النشاط الزلزالي نظرًا لموقعها في منطقة جيولوجية غير مستقرة، وتقع تونغا على "حلقة النار"، وهي منطقة واسعة معروفة بحركاتها التكتونية المتكررة والعنيفة، مما يجعل الزلازل حدثًا شائعًا نسبيًا، ويمثل هذا الحدث تذكيرًا بالتحديات الطبيعية المستمرة التي تواجهها الدول في هذه المنطقة، حتى أثناء مشاركتها في مناقشات هامة حول مستقبل جزر المحيط الهادئ خلال القمة.
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