شركة تي إس إم سي تتلقى دعمًا ماليًا كبيرًا من الصين واليابان لتنمية استثماراتها في صناعة أشباه الموصلات

(MENAFN
) أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)، الرائدة عالميًا في صناعة الرقاقات، مؤخرًا أنها تلقت دعمًا ماليًا كبيرًا يصل إلى 62.5 مليار دولار تايواني (حوالي 1.95 مليار دولار أمريكي) من حكومتي الصين واليابان، وتم منح هذا المبلغ الكبير على مدار السنوات الماضية لدعم استثمارات تي إس إم سي في هاتين السوقين الحاسمتين، ووفقًا للبيانات المالية للنصف الأول من هذا العام، حصلت تي إس إم سي على 7.96 مليار دولار تايواني كإعانات من البلدين، بالإضافة إلى 47.55 مليار دولار تايواني من المساعدات التي قُدمت في عام 2023 و7.05 مليار دولار تايواني في عام 2022، وتعكس هذه التمويلات التراكمية الأهمية الاستراتيجية التي توليها كل من اليابان والصين لصناعة أشباه الموصلات، والتي تُعترف عالميًا كعنصر حاسم في الأمن الوطني والتقدم التكنولوجي.
كما كانت التمويلات من الحكومتين الصينية واليابانية أساسية في دعم المشاريع الطموحة لشركة تي إس إم سي في كوماتسو، اليابان، ونانجينغ، الصين، وهذه الاستثمارات هي جزء من جهد أوسع تقوم به كل من الدولتين لتعزيز صناعاتها المحلية في مجال أشباه الموصلات، وضمان بقائها تنافسية في قطاع حيوي لمختلف الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات والدفاع، وتُبرز الإعانات الكبيرة السباق العالمي لتأمين إمدادات مستقرة من أشباه الموصلات، مع التزام الدول حول العالم بمبالغ كبيرة لجذب ودعم الشركات الرائدة في هذا المجال مثل تي إس إم سي.
ومع استمرار رؤية صناعة أشباه الموصلات كأصل استراتيجي، يسلط الدعم المالي المقدم لشركة تي إس إم سي من الصين واليابان الضوء على الأهمية المتزايدة لتأمين قدرات التصنيع المتقدمة ضمن الحدود الوطنية، ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه حيث تسعى الحكومات حول العالم لبناء سلاسل إمداد مرنة وتقليل الاعتماد على منتجي أشباه الموصلات الأجانب، وإن تلقي تي إس إم سي ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي من الإعانات هو إشارة واضحة إلى المخاطر الكبيرة في المنافسة العالمية لأشباه الموصلات، وكذلك الدور الحاسم الذي تلعبه شركات مثل تي إس إم سي في تشكيل مستقبل التكنولوجيا والابتكار.
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