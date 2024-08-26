«دريم سيتي»: 3 أسباب وراء جاذبية السوق العقاري في دبي

أكد نادر ماهر المدير التنفيذي لشركة «دريم سيتي» العقارية، أن دبي تُعد واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها تبرز كمركز رئيسي في سوق العقارات العالمي.

وحدد ماهر 3 أسباب رئيسية وراء جاذبية السوق العقاري في دبي تتمثل في خطط الدفع المرنة لشراء العقارات، علاوة على العائد الإيجاري المرتفع، بالإضافة إلى معدل الضريبية المنخفض.

أشار إلى أن العوائد الإيجارية في دبي تعد من بين الأعلى في العالم، مما يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد مربحة من تأجير ممتلكاتهم، وهو بدوره ما يعكس الطلب القوي على العقارات في الإمارة.

نوه بأن خطط الدفع الميسرة التي توفرها شركات التطوير العقاري في دبي تُسهم في تسهيل عملية الاستثمار، حيث أن العديد المشاريع السكنية والتجارية تتيح للمستثمرين شراء عقارات دون الحاجة إلى ضخ مبالغ ضخمة دفعة واحدة، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم.

أضاف أن أحد العوامل المهمة التي تجعل دبي وجهة استثمارية مغرية هو عدم فرض أي ضرائب على دخل الأفراد، حيث تُشكل هذه السياسة ميزة بارزة تُمكن المستثمرين من الاحتفاظ بكامل أرباحهم من الإيجارات دون الحاجة إلى دفع أي ضرائب إضافية، مما يزيد من جدوى الاستثمار ويعزز من جاذبية السوق.

واختتم ماهر تصريحاته قائلاً: «يعكس الاستثمار العقاري في دبي فرصة قيمة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة، وتطوير دائم في البيئة القانونية والتشريعية».

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