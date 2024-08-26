«انتكاسة» للمسافرين.. أوروبا تعيد قاعدة الـ 100 ملليلتر على السوائل

مرة أخرى لن يعود بإمكان الطائرات في أوروبا حمل مواد سائلة تتجاوز 100 ملليلتر في حقائبهم التي يصعدون بها على متن الطائرة، اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وتغطي الخطوة التي أعيد تطبيقها ووصفتها المفوضية الأوروبية بأنها «مؤقتة» و«وقائية»، الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتأتي بعد إعادة المملكة المتحدة القيود في مطاراتها في يونيو.

ويبدو أن إعادة تلك القيود يرجع إلى مخاوف بشأن ما إذا كانت الماسحات الضوئية «سي تي» أو «سي 3» التي جرى تركيبها أخيراً في العشرات من المطارات عبر القارة، يمكنها رصد القنينات بشكل صحيح.

والهدف من الماسحات الضوئية «سي 3» هو تسهيل إحضار الركاب مشروبات وغيرها من القنينات الكبيرة على متن الطائرة.

ولا يؤثر التغيير الذي سوف يطبقه الاتحاد الأوروبي على الفائدة الرئيسية الأخرى من الماسحات الضوئية الجديدة ما يعني أن الركاب ليسوا مضطرين لإخراج الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية «التابلت» من الحقائب لمسحها ضوئياً بشكل منفصل.

كما أن أغلب المطارات ما زالت تستخدم ماسحات الأشعة السينية الأقدم، حيث ما زال الركاب مضطرين للالتزام بقاعدة الـ 100 ملليلتر فيما يتعلق بالسوائل، والمسح المنفصل لبعض الإلكترونيات.

ووصف مجلس المطارات الدولي في أوروبا، وهو كيان يمثل مطارات القارة، تغيير القاعدة الأوروبية بأنها «انتكاسة» للركاب و«صفعة» للمطارات التي أنفقت مبالغ كبيرة على شراء وتركيب الماسحات الضوئية الجديدة «المتطورة».

وحذر المجلس من أن التغيير سوف يؤدي إلى «ضغط تشغيلي كبير» على المطارات التي سوف تضطر للاستعانة بعدد أكبر من العاملين وإعادة ضبط نقاط الفحص، داعياً المفوضية إلى تحديد المدة التي ستظل فيها تلك القيود التي تم إحياؤها، قائمة.

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