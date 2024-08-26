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3 أسباب وراء إقالة الرئيس التنفيذي لنستله رغم نجاحه

8/26/2024 5:27:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقيل مارك شنايدر من منصب الرئيس التنفيذي لشركة نستله على الرغم من النجاح الذي حققه في قيادة أكبر شركة لتصنيع الأغذية في العالم خلال جائحة كوفيد 19، وزيادة هوامش الأرباح رغم أزمة سلسلة التوريد اللاحقة، وكذلك في تنفيذ عملية إعادة تنظيم تاريخية.

ورفضت شركة نستله التعليق على طبيعة رحيله عندما أعلنت عن ذلك يوم الخميس، كما لم يرد شنايدر على طلب للتعليق، لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز يوم الجمعة إن المدير التنفيذي تم فصله.

وقال أحد المصادر إن القرار اتخذ بعد أن صار مجلس إدارة نستله قلقاً بشكل متزايد إزاء ضعف نمو المبيعات. كما أشارت المصادر إلى مخاوف بشأن تباطؤ تطوير المنتجات.

وقال برونو مونتيني المحلل في شركة بيرنشتاين «قبل عامين، لم يكن مارك شنايدر يرتكب أي خطأ، والآن يبدو أنه مخطئ في كل شيء»، مشيراً إلى انخفاض سهم نستله، الذي هوى بنحو 30 بالمئة من أعلى مستوى له خلال الجائحة في أوائل عام 2022.

ورداً على سؤال خلال تصريحات عقب إعلان نتائج الشركة في يوليو أقر شنايدر بأن قيود سلاسل التوريد في عام 2022 لم تترك سوى «طاقة أقل» للابتكار، وهو ما قال إنه ربما ساعد عن غير قصد السلع التي تحمل العلامات التجارية الخاصة، أو العلامات التجارية للمتاجر، على المنافسة.

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