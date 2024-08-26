«مبادلة» و«سي بي سي» تستحوذان على شركة أدوية في الصين بـ 680 مليون دولار

أعلنت، شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، استحواذها على 100 في المائة من ملكية أعمال تابعة لشركة «UCB Pharma» في الصين، وذلك بالشراكة مع مجموعة «CBC»، أكبر مجموعة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا.

وتعد «UCB» شركة أدوية بيولوجية عالمية مقرها بلجيكا، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة، وهي سوق قوية تشهد نمواً متصاعداً في الصين، كما أن الشركة أصبحت مستعدة استراتيجياً لتنمية محفظتها في مجال أدوية الجهاز العصبي المركزي.

ويشمل نطاق هذا الاستحواذ محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة UCB (وتضم كلاً من -Keppra وVimpat، وNeupro) ومحفظة أدوية الحساسية (Zyrtec وXyzal ) في بر الصين الرئيسي، بالإضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية.

وبلغ صافي مبيعات هذه الأدوية مجتمعة في الصين مبلغ 131 مليون يورو في عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، وذلك شريطة استيفاء شروط معينة، من بينها الحصول على الموافقات اللازمة لمكافحة الاحتكار والشروط المعتادة الأخرى.

وقالت مجموعة يو.سي.بي البلجيكية إنها وافقت على بيع وحدتها المتخصصة في الأعصاب والحساسية بالصين لشركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، ومجموعة إدارة الأصول الآسيوية المتخصصة في الرعاية الصحية سي.بي.سي مقابل 680 مليون دولار. وأضافت يو.سي.بي في بيان نقلته «رويترز» إن هذه الأصول تمثل نشاطاً تجارياً مكتملاً، وإن الصفقة جزء من تحول استراتيجي نحو الابتكار والشراكة في واحدة من أسرع أسواق الأدوية نمواً في العالم.

وقال محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة: «يسعدنا الدخول في شراكة مع مجموعة «CBC» بهدف دعم المرحلة التالية من نمو محفظة «UCB» لكي تصبح شركة رائدة في الصين في مجال توفير أدوية حيوية من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق».

من جانبها قالت مينا الحمودي، رئيسة الرعاية الصحية في مبادلة: نتطلع لبناء منصة واسعة النطاق تركز على أدوية الجهاز العصبي المركزي في السوق الصيني، خصوصاً في ظل وجود حاجة متزايدة وملحة لهذه الأدوية في الصين على المستوى التشخيصي والإكلينيكي.

من جانبه، قال جين كرستوف تيليار، الرئيس التنفيذي لشركة «UCB»: «تتضمن خطط «UCB»، على المدى القصير، إطلاق مجموعة من الأدوية المبتكرة في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة في الصين، وسنعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يستفيد منها المرضى من خلال التعاون المستمر مع الشركاء المحليين وتعزيز الابتكار».

وأضاف: «نحن على قناعة بأن مبادلة ومجموعة «CBC» هما الشريكان المثاليان لتطوير محفظة الأدوية وتحسين مستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب والحساسية في بر الصين الرئيسي».

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