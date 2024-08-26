أداء فاتر للأسهم الأوروبية في مستهل أسبوع حافل بالبيانات

(MENAFN
- Al-Bayan)
لم تسجل الأسهم الأوروبية تحركاً يذكر، الاثنين في مستهل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 518.22 نقطة خلال التداولات. ولامس المؤشر أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.04%، وداكس الألماني 0.30%، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.48%، وكاك الفرنسي 0.13%.
وزادت الوظائف غير الزراعية في سويسرا 1.3 بالمئة في الربع الثاني، كما تصدر بيانات تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي بأكبر اقتصاد في أوروبا الثلاثاء.
ومن المتوقع أيضاً هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في إسبانيا وبيانات مبيعات التجزئة الألمانية فضلاً عن أسعار المستهلكين الأولية.
ويختتم الأسبوع ببيانات أولية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا، وبيانات توظيف في ألمانيا والإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التكنولوجيا اليوم الاثنين أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس 600 إذ انخفض 0.4 بالمئة، لكن قطاع العقارات عوض هذه الخسائر وارتفع 0.5 بالمئة.
وتراجع سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون في جزر فارو 2.5 بالمئة بعد أن سجلت الشركة إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثاني.
أما سوق الأسهم في لندن فمغلقة بسبب عطلة.
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