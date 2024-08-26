أداء فاتر للأسهم الأوروبية في مستهل أسبوع حافل بالبيانات

لم تسجل الأسهم الأوروبية تحركاً يذكر، الاثنين في مستهل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 518.22 نقطة خلال التداولات. ولامس المؤشر أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.04%، وداكس الألماني 0.30%، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.48%، وكاك الفرنسي 0.13%.

وزادت الوظائف غير الزراعية في سويسرا 1.3 بالمئة في الربع الثاني، كما تصدر بيانات تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي بأكبر في أوروبا الثلاثاء.

ومن المتوقع أيضاً هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في إسبانيا وبيانات مبيعات التجزئة الألمانية فضلاً عن أسعار المستهلكين الأولية.

ويختتم الأسبوع ببيانات أولية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا، وبيانات توظيف في ألمانيا والإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة.

وسجل قطاع التكنولوجيا اليوم الاثنين أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس 600 إذ انخفض 0.4 بالمئة، لكن قطاع العقارات عوض هذه الخسائر وارتفع 0.5 بالمئة.

وتراجع سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون في جزر فارو 2.5 بالمئة بعد أن سجلت الشركة إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثاني.

أما سوق الأسهم في لندن فمغلقة بسبب عطلة.

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