فلكية جدة : اقتران القمر بالمشتري غدا

أعلن المهندس مجاد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة، إنه سيتم فجر غدٍ الثلاثاء، رصد اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي، في سماء العالم العربي، في أجمل ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في نهاية هذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية“واس” عن رئيس الجمعية الفلكية في جدة ، قوله إن كوكب المشتري يعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي : غانميد، وكاليستو، ويوروبا، وايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.