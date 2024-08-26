ترامب: ماسك قد لا يستطيع العمل معي في البيت الأبيض بسبب شركاته

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، ربما لا يستطيع العمل في مجلس وزرائه الافتراضي في البيت الأبيض بسبب الجدول الزمني المتطلب لإدارة شركاته المختلفة.

وقال ترامب عن ماسك في مقابلة مع الضابط السابق في البحرية الأمريكية، شون رايان، نشرت مقتطفات منها يوم الأحد: «إنه يريد أن يشارك. لكن انظر الآن، إنه يدير شركات كبيرة، لذلك لا يمكنه حقاً، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون في مجلس الوزراء».

وأضاف: «كنت سأضعه في مجلس الوزراء، بالتأكيد، لكنني لا أعرف كيف يمكنه فعل ذلك مع كل الأمور التي لديه». موضحاً: ماسك يمكنه نوعاً ما – كما يقول التعبير – التشاور وإعطاء بعض الأفكار الجيدة للغاية، وذلك حسبما نقلت «سي إن بي سي» الأمريكية.

وذلك بعدما اقترح «ماسك» في المقابلة التي أجراها مع «ترامب» في وقت سابق هذا الشهر عبر منصة «إكس» تولي منصب رسمي في حال عودة الأخير للبيت الأبيض.

وقبل عامين فقط، كان ترامب وماسك في عداوة مفتوحة، وتبادلا الإهانات في المنتديات العامة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية.

لكنهما أصبحا حلفاء في هذه الانتخابات حيث يخوض ماسك بشكل أكبر في السياسة اليمينية. أيد ماسك ترامب علناً الشهر الماضي، بعد لحظات من محاولة اغتيال الرئيس السابق.

قبل ذلك، ساعد ماسك في تشكيل لجنة عمل سياسية فائقة مؤيدة لترامب في مايو. وفي الوقت نفسه، أعاد ترامب إحياء حضوره على منصة إكس بعد انقطاع دام سنوات كان ينشر خلالها حصرياً على Truth Social.

قال ترامب لريان: «إيلون وأنا لدينا علاقة رائعة. إنه رائع. إنه شخصية غير عادية تماماً... لكنه رجل لامع».

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