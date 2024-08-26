هولندا تغرم أوبر 324 مليون دولار لضعف حماية بيانات السائقين

(MENAFN
- Al-Bayan)
فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامة قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) على خدمة «أوبر» لتأجير السيارات بسبب نقلها المزعوم لتفاصيل شخصية لسائقين أوروبيين إلى الولايات المتحدة دون حماية كافية.
ووصفت «أوبر» القرار بأنه معيب وغير مبرر، وقالت إنها تعتزم الطعن عليه.
قالت هيئة حماية البيانات الهولندية إن عمليات نقل البيانات التي امتدت لأكثر من عامين تشكل انتهاكاً خطيراً للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب تدابير فنية وتنظيمية تهدف إلى حماية بيانات المستخدمين.
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