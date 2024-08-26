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هولندا تغرم أوبر 324 مليون دولار لضعف حماية بيانات السائقين

8/26/2024 5:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامة قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) على خدمة «أوبر» لتأجير السيارات بسبب نقلها المزعوم لتفاصيل شخصية لسائقين أوروبيين إلى الولايات المتحدة دون حماية كافية.

ووصفت «أوبر» القرار بأنه معيب وغير مبرر، وقالت إنها تعتزم الطعن عليه.

قالت هيئة حماية البيانات الهولندية إن عمليات نقل البيانات التي امتدت لأكثر من عامين تشكل انتهاكاً خطيراً للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب تدابير فنية وتنظيمية تهدف إلى حماية بيانات المستخدمين.

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