بيع شقة سكنية بـ 70 مليون درهم في جميرا باي

سجل السوق العقاري بدبي اليوم الإثنين بيع لشقة سكنية بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جميرا باي.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك، أن الشقة التي تتكون من أربع غرف تقع ضمن مشروع "بي في ريزيدنسس" الفاخر، وتمتد على مساحة 9172 قدما مربعا أي ما يعادل 7631 درهما للقدم المربع الواحد.

كما شهد السوق اليوم بيع لقطعة أرض في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 440 مليون درهم تمتد على مساحة 10000 قدم مربع أي ما يعادل 44 ألف درهم للقدم المربع الواحد.

وتواصل الزخم العقاري في دبي في مستهل تعاملات الأسبوع مع تسجيله 496 معاملة بقيمة 1.73 مليار دهم خلال أقل من ساعة على افتتاح السوق.

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