حمدان بن محمد مهنئاً الطلبة بالعام الدراسي الجديد: أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع ، الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات.

وقال سموه في حسابه عبر منصة " إكس" : "مع بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات، تمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل بالتوفيق ... بجهودكم وإخلاصكم سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا .... لطلابنا، أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان، وفقكم الله جميعاً".

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