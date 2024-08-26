الليرة التركية تشهد تراجعاً كبيراً إثر شائعات حول استقالة وزير المالية

(MENAFN
) شهدت الليرة التركية تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار الأمريكي بعد شائعات واسعة النطاق تفيد بأن محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية، قد استقال من منصبه، وانخفضت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث سجلت 34 ليرة لكل دولار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مما يمثل انخفاضًا دراماتيكيًا يزيد عن 12 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وقد عزى العديد من المحللين هذا الانخفاض الحاد إلى ردود الفعل في السوق التي أثارتها مزاعم غير مؤكدة حول مغادرة شيمشك، والتي انتشرت بسرعة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واستجابةً لهذه الفوضى، أعلنت هيئة أسواق رأس المال في تركيا أنها بدأت تحقيقًا في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت استقالة شيمشك، والتي ساهمت في حدوث تراجع كبير في بورصة إسطنبول، وتقوم الهيئة التنظيمية بفحص الحسابات التي قد تكون ضللت المستثمرين، مما أدى إلى خسائر مالية.
وفي خضم هذه التكهنات المتزايدة، خرج شيمشك إلى منصة وسائل التواصل الاجتماعي إكس (سابقًا تويتر) مساء الجمعة لينفي الشائعات بشكل قاطع، قائلًا: "لم أقدم استقالتي، السيناريوهات المتداولة غير صحيحة"، وعلى الرغم من نفيه، كان السوق قد تفاعل بالفعل، حيث ارتفع الدولار مقابل الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، وأشار الخبراء الماليون إلى أن الادعاءات غير المؤكدة بشأن استقالة شيمشك كانت من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الدولار، لافتين إلى أن مثل هذه الشائعات زادت من المخاوف القائمة بشأن استقرار الاقتصاد التركي، وانتشرت هذه الشائعات على منصات مثل يوتيوب وX، حيث اقترحت أن شيمشك قد استقال بسبب خلافات حول السياسات الاقتصادية للحكومة، وخاصة زيادة أسعار الفائدة وتدابير السياسة النقدية الأكثر تشددًا، مما أدى إلى زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل جهود تركيا للسيطرة على أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
في حين تولى شيمشك مسؤولية الاستراتيجية الاقتصادية لتركيا في منتصف عام 2023، وكان جزءًا من فريق تكنوقراطي عمل على تحويل البلاد بعيدًا عن الممارسات الاقتصادية غير التقليدية السابقة التي كانت تفضل النمو على استقرار الأسعار، وتحت قيادته، كان سعر صرف الدولار حوالي 33.12 ليرة تركية في منتصف أغسطس، مع وصول أسعار الفائدة إلى 50 بالمئة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد، شهدت تركيا تطورًا إيجابيًا في قطاع السياحة، مع زيادة قدرها 8 بالمئة في عدد الزوار الأجانب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ليصل العدد إلى أكثر من 28 مليون، واستفاد العديد من هؤلاء السياح، خاصة الذين زاروا الأسواق التقليدية في إسطنبول، من قوة عملاتهم المحلية مقابل الليرة الضعيفة، مما يبرز التأثيرات الاقتصادية الأوسع لانخفاض الليرة.
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