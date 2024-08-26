جوجل يعقد صفقة تاريخية مع كاليفورنيا لدعم غرف الأخبار المحلية

(MENAFN
) في خطوة رائدة ضمن الولايات المتحدة، توصلت جوجل إلى اتفاق غير مسبوق مع المشرعين في كاليفورنيا لضخ ملايين الدولارات في غرف الأخبار المحلية، وتمثل هذه المبادرة الأولى من نوعها في البلاد وتأتي ضمن اتجاه عالمي أوسع يهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا على دعم الصحف التي تعتمد على منصاتها لنشر الأخبار، ومع ذلك، يتضمن الاتفاق عنصرًا مثيرًا للجدل: جزء من التمويل مخصص لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو قرار أثار قلقًا كبيرًا بين الصحفيين وبعض المشرعين الديمقراطيين، وإنهم يخشون من أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل الصحفيين البشر، مما يعقد العلاقة المتوترة بالفعل بين عمالقة التكنولوجيا وصناعة الصحافة.
كما تُفصح التفاصيل التي كشفها موقع "بوليتيكو" عن أن جوجل وولاية كاليفورنيا التزمتا بصندوق تعاوني لمدة خمس سنوات يهدف إلى تعزيز الصحافة المحلية، وسيتم إدارة هذه المبادرة من خلال "صندوق تحول الأخبار"، وهو برنامج تديره كلية الصحافة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وبموجب شروط الصفقة، ستخصص جوجل 110 مليون دولار لمبادرات صحفية متنوعة، بينما ستساهم ولاية كاليفورنيا بمبلغ إضافي قدره 70 مليون دولار، وأكدت عضو الجمعية العامة بالولاية بوفي ويكس، وهي ديمقراطية من أوكلاند ولعبت دورًا رئيسيًا في التفاوض على الاتفاق، هذه الالتزامات المالية، ومن الجدير بالذكر أن الصفقة تشمل أيضًا بندًا يوجه 70 مليون دولار من التمويل الخاص نحو تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو عنصر لم يكن ضمن التشريع الأصلي وتم تقديمه كوسيلة للحصول على موافقة أكبر من صناعة التكنولوجيا.
في حين أن الجزء الأكبر من التمويل يهدف إلى دعم غرف الأخبار المحلية في كاليفورنيا، فإن إدراج تطوير الذكاء الاصطناعي في الاتفاق أثار ردود فعل مختلطة، وأكدت ويكس أن عنصر الذكاء الاصطناعي كان جزءًا صغيرًا نسبيًا من المفاوضات العامة، وتهدف المنظمة غير الربحية الجديدة، التي تُعرف باسم "المسرع الوطني للذكاء الاصطناعي"، إلى معالجة التحديات عبر صناعات متعددة، بما في ذلك الصحافة، ومن بين الحلول المحتملة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تحسين أدوات مثل برنامج الديمقراطية الرقمية "كال ماترز"، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة التشريعات الحكومية، على الرغم من الجدل المحيط بجانب الذكاء الاصطناعي، يظل الهدف الرئيسي هو تقديم دعم كبير لغرف الأخبار المحلية المتعثرة مع استكشاف الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة.
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