جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء تقيم معرض فني إبداعي لدعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال

(MENAFN
- Yemen Face) أُفتتح الاربعاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء المعرض الثامن للجرافيكس والوسائط المتعددة والمكرس هذا العام ” للقضية الفلسطينية “، والذي يأتي بالتزامن مع احتفال الجامعة بمناسبة مرور30 عاماً على تأسيسها.
وأطلع نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي أ.د علي شرف الدين ومعه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا د.خالد صلاح ، وعميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أ.د بلال الفهيدي، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات فؤاد عبد الرزاق ، وعميدة فرع الطالبات الدكتورة سوزان الحروي على طبيعة المعرض الذي اشتمل على أكثر من 1000 عمل فني وإبداعي من إنتاجات وإبداعات طالبات قسم الجرافيكس بالجامعة.
وتعرفوا على الأعمال الفنية التي عبرت في معظمها عن القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة وإبراز دور المقاومة الفلسطينية التي تسطر أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدو الصهيوني، وكذا فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة، واستهدافه للبشر والشجر والحجر، وتدمير كل مقومات الحياة من مدارس وجامعات ودور عبادة وإيواء ومستشفيات ومخيمات النازحين في ظل صمت دولي وخذلان وتؤاطؤ عربي.
واستمعوا من عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أ.د بلال الفهيدي ورئيس قسم التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة د. جاود الحمادي إلى إيضاح حول طبيعة المعرض ونوعية اللوحات التشكيلية والرسومات والتصاميم الفنية التي شملت في محتواها كافة المدارس التشكيلية الحديثة والمعاصرة والتجريدية والواقعية والسريالية والكلاسيكية .
وتعرف الزائرون على اللوحات الفنية والتي تنوعت ما بين لوحات مستخدمة بالألوان المائية والزيتية والرسم على القماش والاكريليك والقلم الرصاص وتصاميم وبواكت تغليف هيكلية للمنتجات الوطنية وكيفية تدوير بعض المخلفات وتحويلها إلى ديكور وتحف فنية بهدف الحفاظ على البيئة، وعبرت أركان وأجنحة المعرض في مجملها عن قضية الشعب الفلسطيني ومعاناة شعب غزة، وكذا الطبيعة اليمنية والتعبير عن اشكال وانماط الحياة المختلفة للإنسان والحيوان والطبيعة والتطورات الحديثة.
وأشاد رئيس الجامعة د. خالد صلاح بمحتويات المعرض وبقدرات الطالبات وإبداعاتهن المتميزة في إقامة هذا المعرض للسنة الثامنة على التوالي وتكريس المعرض هذا العام للقضية الفلسطينية وفضح جرائم العدو الصهيوني المحتل في قطاع غزة، معتبراً أن الابداع والابتكار الذي يتميز به طلبة الجامعة هو ثمرة طبيعية لجودة العملية التعليمية الأمر الذي مكن طلاب وطالبات الجامعة من تبوء أعلى المراكز في المسابقات الوطنية والعربية والدولية لاسيما طالبات قسم الجرافكس.
وكان عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أ.د بلال الفهيدي، قد القى كلمة،بين فيها أهداف ومزايا معرض الجرافيكس الثامن لهذا العام، والذي تم تكريس جانب مهم منه لخدمة القضية الفلسطينية وإبراز معاناة أهلنا في غزة وتعزيز صمود المقاومة الباسلة هناك.
وأشار إلى أن المعرض يأتي بالتزامن مع احتفالات الجامعة بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها منوهاً بأن طالبات القسم يشاركن في المسابقة العربية للتغليف والتصميم الهيكلي بلبنان منذ 2017م ويحصدن الجوائز والمراكز الأولى خلال الست السنوات الماضية ورفعن اسم اليمن عالياً في المحافل العربية والدولية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي ختام الفعالية جرى تكريم الطالبتين الفائزتين في المسابقة العربية للتصميم والتغليف العام الماضي 2023م في لبنان ، الطالبة عبير الصباحي الفائزة بالمركز الأول في مجال التصميم الهيكلي، والطالبة زينب الغوري الفائزة بالمركز الثاني في مجال التغليف .
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