إجازة عائلية حافلة بالمرح في ريكسوس باب البحر قبل بدء العام الدراسي

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة – 20 أغسطس 2024: مع اقتراب العودة إلى المدارس واستعداد العائلات للعام الدراسي الجديد، يدعو منتجع ريكسوس باب البحر في جزيرة المرجان - المنتجع الفاخر والشامل جميع الوجبات - كافة الأسر للاستمتاع بإجازة عائلية لا تنسى قبل بداية الدراسة.
لا تقتصر المتعة في ريكسوس باب البحر على الصغار فقط، إذ يفخر المنتجع الراقي بتقديمه العديد من الأنشطة المتنوعة إلى جانب نادي اليافعين الذي يوفر مساحة حيوية للتواصل وعقد الصداقات والمشاركة في ألعاب متنوعة مثل هوكي الطاولة وطاولة كرة القدم ورمي السهام والألعاب الإلكترونية. كما يستطيع اليافعون كذلك ممارسة أنشطة اللياقة مثل الباركور وكروس فيت، أو المشاركة في الجلسات التدريبية بقيادة الخبراء لممارسة كرة السلة وغيرها من النشاطات مثل دروس تنسيق الموسيقى (DJ) .
وللأطفال الأصغر سنًا والتي تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عامًا، يقدم نادي ريكسي للأطفال وجهة حافلة بالمرح والترفيه يستمتع فيها الضيوف الصغار بمجموعة واسعة من النشاطات، مثل ريكسي ديسكو والألعاب الموسيقية ودروس الطهي وعروض المواهب والبحث عن الكنز وغيرها. يذكر أنه بإمكانالأطفال دون سن 12 عامًا الإقامة مجانًا مع أسرتهم عند حجز الإقامة لمدة ليلتين على الأقل، ليضمن ريكسوس باب البحر إقامة لا مثيل لها لكافة أفراد العائلة.
يوفر المنتجع العديد من خيارات الطعام التي تناسب مختلف الأذواق، ويمكن للعائلة أن تبدأ يومها في مطعم Seven Heights الذي يقدم الوجبات على مدار اليوم، أو تجربة الخيارات المتنوعة لدى المطاعم الأخرى مثل مطعم L’Olivo الإيطالي، أو Meat Point للمشويات المستوحاة من أمريكا الجنوبية، أو Fishbone للمأكولات البحرية، أو مطعم AJA الشرقي و Lalezar التركي. وللراغبين بتناول الأطباق السريعة، يقدم Toast N’ Burger المأكولات الخفيفة على مدار اليوم. ومن الجدير بالذكر أن الإقامة لمدة ليلتين تشمل الوجبات في المطاعم المتخصصة، ويجب الحجز مسبقًا بعد تسجيل الوصول إلى المنتجع.
وبعد يوم حافل بالتشويق والأنشطة، يستطيع الضيوف الاسترخاء والاستمتاع بتشكيلة من المرطبات والمشروبات المتوفرة في عدد من الوجهات، مثل صالة البهو Aisha وموهيتو بار و Sports Hub. ويستمر المرح مساءً برفقة الترفيه الحي، فيما يستمتع الكبار بالمشروبات والموسيقى في Isla Beach.
يقدم ريكسوس باب البحر ما يناسب الجميع – من الألعاب والرياضات المائية الشيقة إلى خيارات الإقامة المناسبة للعائلات مثل جناح Kids Escape العائلي وغيرها. ويمكن للعائلات الاستفادة من عرض Sun, Sand, and Smiles قبل نهاية الصيف بأسعار تبدأ من 799++ درهمًا إماراتيًا.
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