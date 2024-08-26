مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تنظّم اللقاء التعريفي لطلبة الدفعة السادسة من برنامج ماجستير "التربية الابتكارية"

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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أغسطس 2024: نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اللقاء التعريفي لطلاب الدفعة السادسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، استقبل سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الحضور بحفاوة وأكّد على دور البرنامج في تعزيز جودة التعليم والابتكار في النظام التعليمي. واستعرض الدكتور السويدي أهداف البرنامج وأهمية مخرجاته في دعم التطوير التعليمي.
وعلّق الدكتور السويدي عقب اللقاء قائلاً: "نحن سعداء بلقاء طلبة الدفعة السادسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية. وقد شهدنا نجاحات كبيرة مع الدفعات السابقة التي تمكنت من تحقيق أهدافها المهنية في المجال التربوي. ونحن ملتزمون بتمكين الطلاب من توسيع معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتطويرها".
وأشاد الدكتور السويدي بالتعاون المثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة ودورها الفعال في دعم المبادرات الأكاديمية وتطوير التعليم، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح في رحلتهم الدراسية والمهنية.
من جانبه، قدّم الدكتور أحمد الكعبي، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، لمحة عن البرنامج، مشيراً إلى أهدافه ومجالاته المختلفة وخطته الدراسية. وأوضح الدكتور الكعبي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأداء التعليمي والتميز في هذا المجال. ويتضمن الماجستير مجالين رئيسيين: الابتكار في التدريس، والذي يرّكز على تطوير مهارات المعلمين والتربويين، والابتكار في القيادة المدرسية، المخصص لإعداد مديري المدارس المتميزين. وتستغرق الدراسة 18 شهراً، وتجرى خلال أيام العطلة الأسبوعية في مقر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.
ويعتبر برنامج ماجستير التربية الابتكارية من البرامج الرائدة في تطوير المهارات التعليمية والقيادية، حيث يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في النظام التعليمي من خلال تمكين المعلمين والقيادات المدرسية من استخدام الأساليب المبتكرة في التدريس والإدارة. ويشتمل البرنامج على وحدات دراسية تتناول موضوعات مثل التفكير التصميمي، القيادة الابتكارية، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى مشروعات عملية تعزز من قدرة المشاركين على تطبيق ما تعلموه في سياقاتهم المهنية.
يجدر بالذكر أن برنامج ماجستير التربية الابتكارية، الذي انطلق في عام 2018، هو نتيجة تعاون مشترك بين مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية وجامعة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم المؤسسة عشر منح دراسية كاملة في كل دفعة لدعم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار في المجال التعليمي.
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