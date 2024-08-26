الموسم الرابع من بودكاست 'المفاوضون' من مناظرات الدوحة التابعة لمؤسسة قطر يتناول المفاوضات في أفغانستان

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 25 اغسطس 2024: أعلنت مؤخرًا مناظرات الدوحة التابعة لمؤسسة قطر ومجلة الشؤون العالمية فورين بوليسي أن الموسم الرابع من البودكاست الشهير "المفاوضون" أصبح متاحًا أمام الجمهور. يشار إلى أنه تم إطلاق هذا الموسم بالأساس كبرنامج حصري على شبكة "واندري بلاس"في مايو من هذا العام، ويتناول 20 عامًا من المفاوضات الفاشلة في أفغانستان من خلال زاوية محيّرة: لماذا فشل بعض من أذكى المفاوضين وأكثرهم خبرة من جميع أنحاء العالم في التوسط في اتفاق سلام؟
يقدّم الصحافيون الذين غطوا بتقاريرهم الأحداث في أفغانستان على مر السنين حلقات البودكاست من خلال مقابلات مع كبار المفاوضين والوسطاء، ومن خلال سرديات وحوارات مكتوبة بحيوية مع الإعلامية جين ويليامز، نائبة رئيس تحرير مجلة فورين بوليسي. ومن بين المراسلين سورايا ليني، وأندرو نورث، وسيباستيان ووكر، وعلي لطيفي، وشيرين جعفري، وأشلي جاكسون.
تبدأ السلسلة المكونة من سبع حلقات بعنوان "المأزق الأفغاني" بإلقاء نظرة على العواقب المباشرة للغزو الأمريكي في 2001. وتركّز الحلقات اللاحقة على مراحل تفاوضية رئيسية أخرى: الدبلوماسية التي قامت بها إدارة أوباما، والمحادثات الرسمية التي أسفرت عن اتفاق محدود عام 2020، والاتفاقات بين الحكومة الأفغانية وطالبان قبل الانسحاب الأمريكي، والمفاوضات المخصصة خلال فوضى الانسحاب.
وتتناول الحلقة الأخيرة الدروس المستفادة على مدى عقدين من الزمن، وتستكشف لماذا شكلت هذه المفاوضات تحديًا كبيرًا وماذا ينبغي للمجتمع الدولي أن يفعله بشأن طالبان اليوم.
قال أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة إنه "في عالم حيث يتم حل العديد من النزاعات بالعنف، يواصل برنامج 'المفاوضون' تسليط الضوء على الأبطال المجهولين الذين يبذلون قصارى جهدهم لحل النزاعات من خلال اتفاق وساطة. يتناول موسمنا الرابع ما يحدث عندما لا يتمكن الوسطاء من التوصل إلى اتفاق - على وجه التحديد، المحادثات غير الناجحة لأكثر من عقدين مع أفغانستان. ما الذي يمكننا تعلّمه وتطبيقه في المستقبل؟ إننا محظوظون بمواصلة شراكتنا مع فورين بوليسي لاستكشاف الجهود القيّمة لجميع المفاوضين الذين عملوا - ويواصلون العمل - لإحلال السلام في أفغانستان".
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