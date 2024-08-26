نجم كرة القدم الفرنسي باتريس إيفرا: الرياضات الإلكترونية بإمكانها أن تصبح أكبر من كرة القدم

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 أغسطس 2024:
شهدت مدينة الرياض صباح اليوم السبت 24 أغسطس 2024، انطلاق فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي يُقام على مدار يومين ويستقبل أكثر من 60 متحدثًا عالميًا وما يزيد عن 1200 من روّاد الأعمال والخبراء ومن بينهم أبرز الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاعات الرياضات الإلكترونية والرياضة والتكنولوجيا والترفيه والأعمال والاستثمار وغيرها.
ويحتضن فندق فورسيزونز الرياض يومي 24 و25 أغسطس النسخة الثانية من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة خلال الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى. وتستكشف نسخة هذا العام من المؤتمر، والتي تحمل عنوان "مستقبل ثقافة المشجعين"، أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في مجالات الرياضة والرياضات الإلكترونية، مع التركيز على كيفية تعزيز تفاعل الجماهير وبناء مجتمعات عالمية شغوفة.
وعلى هامش المؤتمر العالمي وفي مقابلة خاصة، ذكر الفرنسي باتريس إيفرا نجم كرة القدم الفرنسي الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز (5 مرات) مع نادي مانشستر يونايتد، بأن الرياضات الإلكترونية بإمكانها أن تصبح أكبر من كرة القدم. كما أوضح بأنه منبهر، ولكن غير متفاجئ في كل مرة يأتي فيها إلى المملكة، حيث إن النتيجة دائمًا ما تكون نفسها. وهي ارتقاء التجربة لتطلعاته واتسام كل شيء بالمثالية مع وجود الشغف والتفاني الكبيرين من مجتمعها المحلي.
وأضاف الفرنسي البالغ من العمر 47 عامًا: "بدون أي شك، يمكن للرياضات الإلكترونية أن تصبح أكبر من كرة القدم، فهذا هو الجيل الجديد. لا تنسى بأن أهالينا في السابق لم يسمحوا لنا باللعب -بالألعاب الإلكترونية- ولذلك لم نتمكن من تحقيق ذلك. ولكن لدى الجيل الحالي رغبة حقيقية في اللعب. بإمكانك مشاهدة الجماهير وحماسهم في الصالات التي تحتضن المنافسات، كما هو الحال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية هنا في الرياض. وكنت أتحدث مع غابرييل توليدو -لاعب رياضات إلكترونية برازيلي محترف ومعروف باسم FalleN- وهو حاليًا في طريقه إلى مالطا ومن بعدها إلى صربيا لخوض المنافسات، فالأمر في غاية الجدية. ويمتلك الأطفال الكثير من الوقت للعب، والمحترفون يقومون بالتدرب لمدة تصل إلى 8 ساعات في اليوم؛ وفي المقابل لاعبو كرة القدم يتدربون لمدة ساعتين أو 3 كحد أقصى في اليوم. لذلك سيكون للرياضات الإلكترونية شأن كبير جدًا بالتأكيد".
وكانت النسخة الافتتاحية للمؤتمر التي أُقيمت العام الماضي قد شهدت الكشف عن بطولة كأس عالم للرياضات الإلكترونية للمرّة الأولى، والتي تستمر فعالياتها حالياً في العاصمة السعودية الرياض حتى يوم غد الأحد 25 أغسطس. كما شهدت هذه النسخة الإعلان عن تأسيس مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تُعد منظمة غير ربحية مكرّسة لتعزيز التعاون داخل مجتمع الرياضات الإلكترونية وضمان استدامة هذا القطاع على المدى الطويل.
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