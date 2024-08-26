جامعة كارنيجي ميلون في قطر ترحب بعدد قياسي من الطلاب القطريين ضمن دفعتها الجديدة

(MENAFN
- BLJ Worldwide) بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، استقبلت الجامعة واحداً من أكبر الفصول الدراسية لطلاب السنة الأولى منذ انطلاقة فرعها في المدينة التعليمية عام 2004.
يضم الفصل الجديد عدداً قياسياً من الطلاب القطريين ضمن دفعة 2028 التي شهدت أعلى مستويات من التنافس في إجراءات القبول على الإطلاق، حيث تقدم أكثر من 2800 طالب بطلبات الالتحاق لشغل 115 مقعدًا متاحًا فقط.
يحمل الطلاب الجدد جنسيات 40 دولة من بينها بوتان وتايلاند لأول مرة في تاريخ الجامعة.
ورحّب مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بطلاب السنة الأولى قائلاً: "لقد نجحنا خلال السنوات العشرين الماضية في الحفاظ على أصالتنا. إذ نواصل تقديم تجربة تعليمية استثنائية بالشراكة مع مؤسسة قطر، كما نحافظ، في الوقت عينه، على جوهر وروحية كارنيجي ميلون". وتوجه تريك إلى الطلاب الجدد بالقول: "أيها الطلاب دفعة 2028، لقد بتم أنتم أيضاً جزءاً من هذا الإرث الذي دام 20 عامًا. أهلاً بكم في جامعة كارنيجي ميلون في قطر".
شارك في حفل استقبال الطلاب الجدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وممثلي خريجين الجامعة، وعائلات الطلاب الجدد.
بدأ الطلاب الجدد دراستهم في أحد البرامج الأكاديمية الأربعة التي تقدمها الجامعة، وهي العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات.
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