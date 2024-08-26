3 أطعمة امتنع عنها لصحة قلبك... وإليك بدائلها

MENAFN - Khaberni) سواء لم يكن لديك الوقت الكافي أو لم تكن من النوع الذي يحب تناول وجبة الإفطار بانتظام، فمن الشائع شرب القهوة على معدة فارغة، وربما سمعت أن ذلك ضار بأمعائك. ولكن هل هذا صحيح حقاً؟

والخبر السار هو أن شرب القهوة على معدة فارغة ليس ضاراً لك بطبيعته، وعادةً ما تتكيف معدتك لحماية نفسها. ولكن قد يسبب ذلك بعض الانزعاج، وفي هذه الحالة قد ترغب في تغيير روتينك.

وتقول طبيبة الجهاز الهضمي الدكتورة سونانا سوهي، من لويزفيل بولاية كنتاكي: «هناك عديد من الفوائد المرتبطة بتناول القهوة عندما يتعلق الأمر بالجهاز الهضمي، ويتعرض المشروب للانتقاد الشديد بسبب الكافيين الذي يحتويه ولأنه مضاف إليه كثير من السكر رغم استخدامه منذ قرون»، حسبما ذكر موقع «هاف بوست».

ومع ذلك، أوضحت سوهي أن القهوة تتلاعب بمستويات حمض المعدة بطرق متعددة. ونتيجة لذلك، قد يعاني بعض الأشخاص مشكلات مثل عسر الهضم، التي يمكن حلها بسهولة عن طريق تجنب الكافيين أو ربما الاستمتاع بفنجان مع بعض الطعام.

وعلى وجه التحديد، القهوة مشروب حامضي، وتقول طبيبة الجهاز الهضمي الدكتورة سوبريا راو، من بوسطن، إن «الكافيين يحفز إنتاج هرمون الجاسترين، وهو المسؤول عن إنتاج حمض المعدة». وعلى الرغم من أن المركب الأخير يساعد على بدء عملية الهضم، فإنه يضيف أيضاً حموضة إلى المعدة.

وأخيراً، تسهم الفينولات، وهي مركبات موجودة في القهوة، أيضاً في مستوى حموضة الأمعاء.

ولكن ماذا يحدث بالضبط عندما تتعرض المعدة لتدفق الحمض؟

أشارت راو إلى أن «القهوة لها مستوى pH يبلغ نحو 5 بينما يبلغ حمض المعدة لدينا نحو 2، مما يجعلها أكثر حمضية». ونتيجة لذلك، يجب أن تكون معدتنا قادرة على التعامل مع الحمض الذي يسببه شرب القهوة.

ومع ذلك، فإن الأمر كله يعتمد على المريض، كما أوضحت سوهي، إذا شعرت بالانتفاخ أو كنت تعاني من آلام في الجزء العلوي من البطن والغثيان بعد شرب القهوة على معدة فارغة، فأنت تعاني من بعض المشكلات معها».

وأضافت: «ليس بالضرورة أن تكون الحموضة الزائدة مشكلة، لأن المعدة يمكنها التعامل مع ذلك، وهناك في الواقع كثير من مخاط المعدة الذي يحميها. الأمر يتعلق أكثر بعدم قدرة المريء على تحمل هذا النوع من الضرر الحمضي».

وقد أثبت بعض الدراسات صحة هذه النظرية، بما في ذلك دراسة نُشرت في مكتبة الطب. ووفقاً للدراسة قد تسهم القهوة في استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية، «مما يسمح للطعام بالهروب إلى المريء والتسبب في حرقة المعدة».

فإن شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إنتاج حمض المعدة. ولا تسبب المستويات المرتفعة من السائل أي مشكلات لعديد من الأشخاص ولكنها قد تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة لدى البعض الآخر. إذا كنت تنتمي إلى المجموعة الأخيرة من الأفراد ولكنك لا تستطيع التخلي عن المشروب المحتوي على الكافيين، فحاول الاستمتاع به مع بعض الطعام.

هل تسبب أنواع القهوة المختلفة نفس التأثير على المعدة؟

تحتوي القهوة منزوعة الكافيين بطبيعتها على كمية أقل من الكافيين، وبالتالي كمية أقل من السائل الحمضي، لذلك فتناول كوب من القهوة منزوعة الكافيين يؤدي إلى ظهور كميات أقل من السائل المعوي.

قالت راو إن اختيار حبة داكنة بدلاً من حبة فاتحة قد يساعد معدتك، حيث إن الأولى تتميز بحموضة أقل من الثانية. وأوضحت أن «عملية تحميص الحبوب الداكنة، طويلة، لذا تفقد كثيراً من الحمض».

ووجد الباحثون في جامعة «توماس جيفرسون» الأميركية في دراسة لهم أن القهوة الباردة أقل حمضية.

وتقول الدراسة: «كانت القهوة الباردة في جميع درجات حرارة التحميص الثلاث أقل حمضية من نظيراتها الساخنة، ومع زيادة درجة حرارة التحميص انخفضت الحموضة الكلية القابلة للقياس (TA) لجميع أنواع القهوة. مع زيادة درجة حرارة التحميص لوحظ أيضاً زيادة طفيفة في الاختلافات في الحموضة الكلية بين القهوة الباردة والساخنة، مما يشير إلى أن التحميص يؤثر في عمليات الاستخلاص».

أخيراً، قد يكون اختيار مشروب يحتوي على الكافيين مختلفاً تماماً، مثل الشاي، فهو الخيار الأفضل لك إذا كنت تعاني من عسر الهضم بعد شرب القهوة على معدة فارغة.

وتقول الطبيبة سوهي: «الشاي الأخضر والشاي الأسود لهما أيضاً العديد من الفوائد، فهما يحتويان على كمية أقل من الكافيين، ولكنهما أيضاً أقل حمضية، لذا إذا كانت معدتك تزعجك، ففكر في تناولهما بدلاً من القهوة».-(وكالات)