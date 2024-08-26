محامي هيئة الأسرى يتمكن من لقاء الأسير محمد العارضة بعد انقطاع دام لأكثر من 6 أشهر

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين،
إنه تمكن من لقاء الأسير محمد قاسم العارضة (42 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد انقطاع زيارته لأكثر من 6 أشهر، حيث يتواجد حاليا في عزل عسقلان منذ 15 يوما، وقد تنقل بين عدة سجون قبل وصوله لعزل عسقلان، وهي عزل ريمون وايشل واوهلي
كيدار.
ونقل المحامي على لسان الأسير: "سياسة التفتيشات ما زالت مستمرة، إضافة للضغوطات النفسية والاستفزازات
التي تمارس بحقنا، نعاني من نقص حاد بالملابس، الطعام سيء جدا كما ونوعا، وقد فقدت نحو 20 كغم من وزني، وجميع الأسرى خسروا أوزانا كبيرة من أجسادهم وأصبحت أجسامهم هزيلة ومريضة".
واعتقل الأسر عارضة بتاريخ 14/5/2002، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى.
وقد تمكن العارضة بتاريخ 6/9/2021 برفقة الأسرى (أيهم كممجي، ومحمود العارضة، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي)، من انتزاع حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقاله ورفاقه بعد أيام، وصدر بحقهم حكما إضافيا بالسجن لمدة 5 سنوات.
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