محامي هيئة الأسرى يتمكن من لقاء الأسير محمد العارضة بعد انقطاع دام لأكثر من 6 أشهر

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين،إنه تمكن من لقاء الأسير محمد قاسم العارضة (42 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد انقطاع زيارته لأكثر من 6 أشهر، حيث يتواجد حاليا في عزل عسقلان منذ 15 يوما، وقد تنقل بين عدة سجون قبل وصوله لعزل عسقلان، وهي عزل ريمون وايشل واوهليكيدار.

ونقل المحامي على لسان الأسير: "سياسة التفتيشات ما زالت مستمرة، إضافة للضغوطات النفسية والاستفزازات

التي تمارس بحقنا، نعاني من نقص حاد بالملابس، الطعام سيء جدا كما ونوعا، وقد فقدت نحو 20 كغم من وزني، وجميع الأسرى خسروا أوزانا كبيرة من أجسادهم وأصبحت أجسامهم هزيلة ومريضة".

واعتقل الأسر عارضة بتاريخ 14/5/2002، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى.

وقد تمكن العارضة بتاريخ 6/9/2021 برفقة الأسرى (أيهم كممجي، ومحمود العارضة، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي)، من انتزاع حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقاله ورفاقه بعد أيام، وصدر بحقهم حكما إضافيا بالسجن لمدة 5 سنوات.