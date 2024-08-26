فان دايك يؤكد ولاءه لليفربول وينفي شائعات الرحيل

أغلق الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الباب أمام إمكانية رحيله عن صفوف النادي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول في صيف العام المقبل 2025، وربطته تقارير صحفية عديدة خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

وقال فان دايك عقب الفوز على برينتفورد 2/صفر في الإنجليزي اليوم الأحد "أنا هادئ للغاية، وما أريده هو تقديم أفضل موسم لي قدر الإمكان، أتطلع لأكون مهما، وأبقى ركيزة مهمة للنادي، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث".

وأضاف المدافع الهولندي في تصريح بثته قناة سكاي سبورتس "كل شيء يحدث لسبب، ولكن في الوقت الحالي موقفي لم يتغير، وأتعامل بهدوء تام، ولا يوجد سبب يدفعني للتفكير في أمر آخر، يتبقى لي موسم مع الفريق".

وشدد أيضا "أنا فخور، وملعب أنفيلد بمثابة بيتي، وكما قلت في وقت سابق أنه مهما حدث في المستقبل سيبقى لهذا الملعب مكانة خاصة في قلبي، لنرى ما سيحدث خلال الموسم".

واصل "لا ألعب كرة القدم لأخسر أو أكون فاشلا، بل أتطلع للفوز، وإن هذا ليس أمرا مضمونا، وندرك تماما صعوبة ذلك".

واختتم فان دايك تصريحاته "لكن اللعب بصفوف ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم، إن لم يكن الأفضل، تكون التوقعات حاضرة دائما، وأنا مستمتع بذلك، ويتبقى الكثير لتحسينه، دعونا نرى ما سيحدث".