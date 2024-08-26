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مدافع ناسيونال في حالة حرجة بعد أزمة قلبية خلال مباراة ليبرتادوريس (فيديو)

8/26/2024 5:13:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدهورت الحالة الصحيّة لمدافع فريق ناسيوال الأورغوياني خوان إزكييردو الذي أدخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة قلبية الخميس خلال مباراة فريقه أمام ساو باولو البرازيلي، في الساعات الأخيرة، حسب ما أعلن بيان طبي.

وسجل المدافع البالغ 27 عاما "تطورا في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة" حسب ما أفاد الطاقم الطبي الذي يعالجه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وأكد نادي ناسيونال على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في التقرير الطبي "خضع المريض خوان مانويل إزكييردو، الذي دخل المستشفى منذ 22 آب/أغسطس 2024، لفحوصات جديدة الأحد 25. وأظهر التقييم تقدما في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة".

وتابع "لا يزال خوان في العناية العصبية المركزة، ويعتمد على جهاز التنفس الاصطناعي".

وقال الأطباء المعالجون السبت إن اللاعب تم نقله إلى المستشفى "بسبب سكتة قلبية غير محددة السبب، نتيجة لعدم انتظام ضربات القلب".

وانهار إزكييردو الخميس على أرض ملعب مورومبي في ساو باولو، في الدقيقة 84 أمام ساو باولو في إياب ثمن نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس.

ودخل المدافع الشاب كبديل مطلع الشوط الثاني ثم استُبدل في الدقيقة 90+1 بعدما قُدّمت له الرعاية الطبية سريعا قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت أينشتاين.

وقد أثار الحادث مشاعر القلق في نهاية المباراةالتي انتهت بفوز أصحاب الارض وتأهلهم إلى ربع النهائي، إذ ألغى نادي ناسيونال مؤتمره الصحافي ولم يُقدّم تصريحات في المنطقة المختلطة.

وتضامن عالم الكرة المستديرة مع المدافع الأوروغوياني، حيث ارتدى ساو باولو الاحد قمصانا باللون الأزرق الفاتح كتب عليها "فويرسا إزكييردو" (إلى الأمام إزكييردو) خلال مباراته على أرضه أمام فيتوريا في الدوري.

كما أهدى الهداف الأوروغوياني لويس سواريس هدفي فوز فريقه إنتر ميامي الأميركي على سينسيناتي السبت لمدافع ناسيونال.

وكتب مواطنه داروين نونييس مهاجم ليفربول الانكليزي عر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خوان، نحن جميعا معك ومع عائلتك!".

وتوقف الدوري الاوروغوياني في نهاية هذا الأسبوع ولم يتدرب ناسيونال الأحد.

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