جوندوجان: العودة للسيتي مثل العودة لحضن العائلة

يشعر إلكاي جوندوجان العائد مجددا لصفوف مانشستر سيتي بأنه في بيته بعد الانضمام مجددا لصفوف الفريق الإنجليزي، قائلا إن الأمر يبدو وكأنه لم يغادر الفريق بسبب التعامل الجيد من زملائه وتألق إرلينج هالاند.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما عن صفوف مانشستر سيتي في صيف العام الماضي 2023 بعد مسيرة لامعة مليئة بالألقاب مع الفريق دامت سبعة مواسم لينتقل إلى برشلونة الإسباني بصفقة انتقال حر بعد قيادة الفريق الإنجليزي لتحقيق الثلاثية.

وغادر جوندوجان كأحد أساطير النادي وحظي بنفس المكانة عند استقباله أيضا عندما شارك بديلا في الفوز 1/4 يوم السبت على إبسويتش تاون الصاعد للدوري الإنجليزي.

قال جوندوجان "بصراحة، أشعر وكأنني عدت إلى بيتي، وأنا سعيد للغاية بالعودة واللعب وسط هذا الفريق المذهل".

وأشار اللاعب الألماني "الأمور لم تتغير كثيرا، هناك بعض الوجوه الجديدة بصفوف الفريق، لكنهم رحبوا بي بشكل رائع عند انضمامي للفريق".

وواصل "شعرت بأنني لم أبتعد كثيرا، كما أن هالاند سجل ثلاثية، ولا يوجد شيء أفضل من ذلك للتعود عليه، وأتطلع للمزيد في المستقبل".

ويرى جوندوجان أنه لا يوجد فريق في العالم مميز فنيا بدرجة أكبر ولديه هذه المجموعة المميزة في اللاعبين الموجودين بصفوف مانشستر سيتي.

وانتقل اللاعب الألماني للحديث عن زميله إرلينج هالاند، قائلا "عندما يحقق لاعب هذه الأرقام، يجب بالطبع أن يتقبل توقعات الجماهير منه".

وأوضح "في الموسمين الماضيين، كان يتعرض لبعض الانتقادات والتشكيك في قدراته عندما لا يسجل في في مباراة أو مباراتين أو ثلاث مباريات".

وشدد "التعامل مع مثل هذه الأمور في سن مبكرة أمر صعب جدا، لكنه يتعامل بطريقة رائعة داخل غرفة خلع الملابس سواء مع اللاعبين أو الجهاز الفني".

واستطرد إلكاي "أعتقد أن هالاند نموذج في التعامل مع الناس أيضا، بشأن تركيزه ليس فقط في جعل نفسه الأفضل، بل يجعل الفريق أفضل، لذا أنا سعيد للغاية بأنني زميله في نفس الفريق".

وأبدى جوندوجان سعادته أيضا بالعمل مجددا مع المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، مؤكدا أنه كان على تواصل دائم به والعلاقة بينهما مميزة، وذلك وسط تقارير ترشح اللاعب الألماني للانضمام إلى الجهاز المعاون مستقبلا.

وقال جوندوجان "لم نتحدث حقا عن هذا الأمر، ولكننا تحدثنا عن بعض النواحي التكتيكية، فهو يشرح لي بعض الأمور، وأتعلم منه الكثير، وبالتأكيد سأفكر في التدريب بالمستقبل".

وأوضح "لهذا السبب حصلت على الرخصة التدريبية الثانية منذ عامين، لكننا لم نتحدث عن انضمامي للجهاز الفني بعد".

وأكد أيضا "أعتقد كل من يعمل معاونا لجوارديولا يشعر بامتياز كبير، وأنا أيضا سأشعر بذلك يوما ما عندما أفكر في الاعتزال".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكنني لم أعتزل بعد، ما زلت أريد اللعب لبضع سنوات، وأشعر أنني في حالة بدنية وذهنية جيدة، وأريد فقط الاستمتاع بلعب كرة القدم".