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سعود عبد الحميد يستعد لبدء مغامرته الإيطالية مع روما

8/26/2024 5:13:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر سعود عبد الحميد ظهير أيمن فريق الهلال ومنتخب السعودية العاصمة الرياض متوجها إلى إيطاليا، صباح اليوم الإثنين، تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله إلى فريق روما الإيطالي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) مقطع فيديو للاعب وهو يتواجد صباح اليوم في مطار الملك خالد الدولي استعدادا للسفر إلى روما لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع عقده مع النادي الإيطالي.

وقال جياني كاستالدي المسؤول الإعلامي لنادي روما للصحيفة السعودية إن صفقة سعود عبد الحميد لن تتم قبل يوم الثلاثاء لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية وتوقيع العقود ثم الإعلان عنها عبر الحسابات الرسمية بالتنسيق مع نادي الهلال.

وكان اللاعب السعودي الدولي البالغ من العمر 25 عاما انتقل لصفوف الهلال في كانون الأول/ديسمبر 2021 قادما من اتحاد جدة، ووقع عقدا ينتهي في صيف 2025.

وخاض سعود عبد الحميد 115 مباراة محلية وقارية وعالمية بقميص الهلال على مدار موسمين ونصف، سجل خلالها 5 أهداف إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.

ويستعد اللاعب السعودي لمنافسة قوية في الجبهة اليمنى لفريق روما مع كل من التركي محمد زكي شيليك والهولندي ريك كارسدورب الذي خرج تدريجيا من حسابات دانييلي دي روسي مدرب روما.

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