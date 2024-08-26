كولومبوس كرو يحسم لقب كأس الرابطتين بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع (فيديو)

أحرز كولومبوس كرو الأميركي لقب مسابقة كأس الرابطتين التي تجمع الأندية الأميركية والمكسيكية بفوزه بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع على ضيفه مواطنه لوس أنجليس أف سي 3-1، على ملعب "لوير.كوم ستاديوم" في أوهايو.

وحقق كولومبوس كرو لقبه الثاني بقيادة مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي (47 عاما)، بعد فوزه بالدوري الأميركي على حساب لوس أنجليس أيضا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأثار كرو الذي بلغ أيضا نهائي كأس أبطال الكونكاكاف حيث خسر أمام باتشوكا المكسيكي في حزيران/يونيو، اعجاب عالم الكرة المستديرة بفضل الأسلوب الجذاب الذي يقدمه.

تقدم كولومبوس بهدف من رأسية المهاجم الكولومبي كوتشو هرنانديس بعد تمريرة من الكندي محمد فارسي (45). وأدرك مهاجم لوس أنجليس المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (37 عاما) القادم من ميلان الإيطالي التعادل برأسية بعد ركلة ركنية مفتتحا رصيده التهديفي بقميص فريقه الجديد (57) علما بأنه شارك أساسيا للمرة الأ1ولى في مباراته الرابعة مع لوس أنجليس.

ونجح كرو في حسم النتيجة بهدفين في غضون 4 دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، فتقدم عبر المتألق هرنانديس الذي سجل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه بتسديدة من خارج المنطقة فاجأت الحارس الدولي الفرنسي السابق هوغو لوريس (90+2)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الكندي جيسن راسل-رو (90+4).

وقال هرنانديس البالغ 25 عاما الذي خاض تجربة احترافية في انكلترا (واتفورد) واسبانيا (هويسكا ومايوركا وخيتافي) "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك، فأنا مستمر في صنع التاريخ في هذا النادي".

وتابع "هذا عملي. العمل الجيد يجلب المكافأة وهذه هي المكافأة. العقلية التي يتمتع بها هذا الفريق نادرا ما نراها في فرق أخرى".