مروان البنا يتأهل لبطولة العالم للرجل الحديدي في فرنسا

أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون، اليوم الإثنين، تأهل مروان البنا المنتخب الوطني إلى بطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في مدينة نيس الفرنسية العام المقبل.

وأكد، في بيان له، أن تأهل البنا جاء بعد تألقه في منافسات بطولة استونيا، إذ تمكن من اجتياز مسافة 3.8 كم سباحة، و180 كم دراجة هوائية، و42 كم ركض، في زمن قدره 11 ساعة و44 دقيقة.

وبحسب تصنيف الاتحاد الدولي للترايثلون، يتصدر اللاعب مروان البنا الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاماً في الإمارات، فيما يحتل المركز الـ 80 عالمياً من بين 9900 لاعب.

من جهته، قال مروان البنا، إن تأهله لبطولة العالم للرجل الحديدي في فرنسا يأتي بعد عدة مشاركات ناجحة آخرها في استونيا، لافتاً إلى أنه يستعد حالياً للمشاركة في بطولة برشلونة للرجل الحديدي للمسافات الطويلة، التي تنطلق أكتوبر المقبل لتكون بروفة إعداد لبطولة العالم.