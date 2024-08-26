مروان البنا يتأهل لبطولة العالم للرجل الحديدي في فرنسا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون، اليوم الإثنين، تأهل مروان البنا لاعب المنتخب الوطني إلى بطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في مدينة نيس الفرنسية العام المقبل.
وأكد، في بيان له، أن تأهل البنا جاء بعد تألقه في منافسات بطولة استونيا، إذ تمكن من اجتياز مسافة 3.8 كم سباحة، و180 كم دراجة هوائية، و42 كم ركض، في زمن قدره 11 ساعة و44 دقيقة.
وبحسب تصنيف الاتحاد الدولي للترايثلون، يتصدر اللاعب مروان البنا الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاماً في الإمارات، فيما يحتل المركز الـ 80 عالمياً من بين 9900 لاعب.
من جهته، قال مروان البنا، إن تأهله لبطولة العالم للرجل الحديدي في فرنسا يأتي بعد عدة مشاركات ناجحة آخرها في استونيا، لافتاً إلى أنه يستعد حالياً للمشاركة في بطولة برشلونة للرجل الحديدي للمسافات الطويلة، التي تنطلق أكتوبر المقبل لتكون بروفة إعداد لبطولة العالم.
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