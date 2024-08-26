حادث احتفالي.. لوحة إعلانية تسقط وتُصيب لاعبًا في إنجلترا (صور)

تعرض أولي تانر جناح كارديف سيتي لإصابة في ساقه بعد سقوط لوحة إعلانية عليه أثناء احتفاله بهدف مع الجماهير في التعادل 1-1 على ملعب سوانزي سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أمس الأحد.

وغادر اللاعب (22 عاما) الملعب لفترة وجيزة للعلاج لكنه تمكن من العودة. وأشار مساعد المدرب عمر رضا إلى أن وجود إجراءات أمنية إضافية حول الملعب ربما كان من الممكن أن يمنع الجماهير من التوجه نحو اللوحات الإعلانية.

وأضاف "إنها لوحة إعلانية ثقيلة سقطت هناك وأصيب أولي بجرح كبير في ساقه. إنه بخير، لقد واصل اللعب لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب لمدة 30 ثانية وكان من الممكن أن يؤثر ذلك علينا في تلك الفترة. كل هذه الأمور يمكننا النظر لها لتحسينها".

وقال تانر عن الحادث "سأقبل ذلك إذا كان ذلك يعني أننا سنسجل هدفا".

وفي يوم السبت الماضي، اضطر لاعبا وست هام يونايتد جارود بوين وتوماش سوتشيك إلى إنقاذ فتى جمع الكرات الذي حوصر تحت لوحة إعلانية بعد انهيارها أثناء احتفال المشجعين بهدف.