مولر يواصل كتابة التاريخ مع بايرن ميونخ برقمين قياسيين

حقق المهاجم المخضرم توماس مولر نجم بايرن ميونخ رقمين قياسيين بمشاركته بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/3 على فولفسبورج في الألماني (بوندسليجا).

تجاوز مولر البالغ من العمر 34 عاما الحارس الأسطوري سيب ماير بفارق واحدة بعد مشاركة اللاعب في المباراة 474 ببطولة الدوري.

كما تعادل مولر مع ماير برصيد 709 مباراة في جميع المسابقات بقميص بايرن ميونخ، وسيكون على موعد مع الانفراد بالرقم القياسي حال مشاركته في مباراة فرايبورج يوم الأحد.

وشارك مولر لأول مرة في الدوري الألماني في آب/أغسطس 2008 علما بأنه قضى مسيرته بالكامل مع بايرن ميونخ، وفاز معه بـ 32 لقبا منهم الدوري الألماني 12 مرة، وكأس ألمانيا 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.

كما توج مولر مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، واعتزل دوليا الشهر الماضي بعد 131 مباراة دولية، ويمتد تعاقده مع النادي البافاري حتى صيف 2025.

من جانبه قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ "مولر مفيد للفريق بخبرته وحماسه".

وأضاف فرويند أن مولر كان حاضرا بقوة مساء الأحد بمجرد مشاركته بديلا في الدقيقة 65 أمام فولفسبورج والنتيجة تشير لتقدم فولفسبورج 1/2، حيث تمكن الفريق من قلب تأخره ليفوز بالمباراة.