الدفاعات الجوية الروسية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق في جنوب روسيا.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية على منشآت في روسيا باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "اعترضت الدفاعات الجوية المناوبة ودمرت 20 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين، منها تسع طائرات فوق منطقة ساراتوف، واثنتان فوق كل من مناطق بيلجورود وبريانسك وتولا، بالإضافة إلى واحدة فوق كل من منطقتي أوريول وريازان."

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، في وقت سابق، إن "الدفاعات الجوية دمرت طائرات مسيرة في الساعات الأولى من اليوم الاثنين".

وأضاف بوسارجين "هناك تقارير تفيد بأن حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أصاب مباني سكنية في مدينتي ساراتوف وإنجلز".



