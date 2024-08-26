محمد بن راشد: بداية العام الدراسي .. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن
بداية العام الدراسي
هي بداية لحياة جديدة في مجتمعنا وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا .
ودون سموه عبر حسابه على منصة "إكس" : " بداية العام الدراسي .. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا .. وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا .. ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا " ..
وأضاف سموه " نتفاءل ببداية العام الدراسي .. ونتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها.. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً بإذن الله ".
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