محمد بن راشد: بداية العام الدراسي .. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن

بداية العام الدراسي

هي بداية لحياة جديدة في مجتمعنا وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا .

ودون سموه عبر حسابه على منصة "إكس" : " بداية العام الدراسي .. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا .. وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا .. ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا " ..



وأضاف سموه " نتفاءل ببداية العام الدراسي .. ونتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها.. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً بإذن الله ".