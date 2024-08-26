باريس تتأهب لانطلاق دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء المقبل وسط أجواء مفعمة بالحماس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من محمد العتيبي (تقرير إخباري)
باريس - 26 - 8 (كونا) -- تتأهب باريس لانطلاق منافسات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية في نسختها ال17 الأربعاء المقبل وسط أجواء مفعمة بالحماس في ظل تجهيزات واستعدادات عالية المستوى.
وتستمر فعاليات الدورة حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة حوالي 4400 رياضي
من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة
موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه.
وبدأ توافد الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القرية الأولمبية في (سان دوني) بضواحي باريس الشمالية التي فتحت أبوابها رسميا الأربعاء الماضي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمية الصيفية وهي الأولى على الإطلاق التي تستضيفها فرنسا.
وعمل القائمون على تنظيم الدورة على تجهيز المنشآت الرياضية في باريس لتوفير تجربة رياضية متكاملة للرياضيين البارالمبيين مع مراعاة جميع احتياجاتهم لضمان سير المنافسات بسلاسة كما تم تجهيز القرية الأولمبية بالكامل لتسهيل حركة الرياضيين بما يتضمن "إزالة الكراسي من المطاعم" ووضع كراسي مخصصة في حمامات الغرف.
وأعلنت اللجنة المنظمة أن هذه النسخة من الألعاب البارالمبية سيشارك بها "أكبر فريق بارالمبي للاجئين في التاريخ" وهو مكون من ثمانية رياضيين وعداءين إرشاديين حيث سيتنافس الفريق في ست رياضات "بثروة من الخبرة والإرادة" علما أن أربعة منهم خاضوا منافسات الدورة السابقة.
ومن المنتظر أن يقام حفل افتتاح الألعاب البارالمبية خارج الملاعب كما كان الحال في الافتتاح الاستثنائي لدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس أخيرا حيث يسير موكب الرياضيون عبر شارع (الشانزليزيه) الشهير في لحظة تاريخية وصولا إلى ساحة (الكونكورد) بحضور العديد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة بالإضافة إلى حوالي 65 ألف متفرج في لحظة تاريخية لدعم الرياضيين وتحفيزهم على تحقيق أفضل أداء.
ويعد هذا الحدث الاستثنائي مناسبة للاحتفال بروح الإرادة والتحدي حيث يظهر المشاركون قوتهم وعزيمتهم على تحقيق الانتصارات رغم التحديات ومن جهة أخرى تسلط باريس الضوء على "الشمولية وإمكانية الوصول".
وساهمت دورتا الألعاب الأولمبية والبارالمبية في إحداث تغييرات إيجابية في باريس مثل تحسين وسائل النقل لتكون أكثر سهولة للرياضيين.
وتحظى دورة الألعاب البارالمبية هذا العام باهتمام دولي واسع خاصة بعد النجاح الذي حققته دورة الألعاب الأولمبية بنسختها ال33 التي استضافتها باريس خلال الفترة من ال26 من يوليو الماضي إلى ال11 من أغسطس الجاري.
وتعتبر دورة الألعاب البارالمبية فرصة لتعزيز الوعي العالمي بقضايا الإعاقة ولتشجيع الاندماج المجتمعي من خلال الرياضة ما يجعلها ليس حدثا رياضيا فقط وإنما حدث إنساني واجتماعي بامتياز أيضا.
وكشفت اللجنة المنظمة عن أن التميمة الخاصة بالألعاب البارالمبية مستوحاة من القبعة (الفريجية) وهي رمز الحرية حيث تحمل شفرة جري لتمثل الرياضيين ذوي الإعاقة معززة القيم الشاملة للألعاب وأهمية الرياضة في تعزيز هذه القيم.
وكجزء من اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تكون ميداليات كل من الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية من نفس المواد وأن تكون ذات تصميم مماثل ففي الماضي كان الأمر متروكا للجنة المنظمة المحلية للألعاب لإنتاج ميدالياتها الخاصة.
وبنسخة الدورة الفرنسية تم تصميم الميداليات مع دار (شوميه) للمجوهرات حيث اعتمدت الدقة والابتكار وذلك من خلال الرموز وتكون بمثابة قطعة مجوهرات حقيقية بتصميم تم تصوره حول ثلاثة مصادر إلهام أساسية وهي الشكل السداسي واللمعان والترصيع.
وفي كل نسخة من الألعاب الأولمبية يروي الوجه الخلفي من الميدالية قصة ولادة الألعاب من جديد في اليونان أما بالنسبة للوجه الخلفي من الميداليات البارالمبية قالت اللجنة إنه يمثل انعكاسا خالصا لألعاب باريس 2024 من خلال تمثيل بياني لبرج إيفل من منظور علوي يمنح للفائزين بالميداليات الفرصة لاكتشاف البرج من زاوية نادرا ما ترى.
وتحيط كلمتا (باريس) و(2024) بأقدام البرج مكتوبة بلغة (برايل) الرمزية لتسهيل الوصول وهي أيضا إشارة إلى مخترعها الفرنسي لويس برايل وذلك لتمكين الرياضيين ذوي الإعاقة البصرية من الشعور بالفرق بين الميداليات حيث قاموا بنقش وصلات خاصة على الحافة للتدليل على الذهب والفضة والبرونز.(النهاية)
م ع / م ع ع
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