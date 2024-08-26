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باريس تتأهب لانطلاق دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء المقبل وسط أجواء مفعمة بالحماس

8/26/2024 5:12:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العتيبي (تقرير إخباري)




باريس - 26 - 8 (كونا) -- تتأهب باريس لانطلاق منافسات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية في نسختها ال17 الأربعاء المقبل وسط أجواء مفعمة بالحماس في ظل تجهيزات واستعدادات عالية المستوى.


وتستمر فعاليات الدورة حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة حوالي 4400 رياضي من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه.


وبدأ توافد الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القرية الأولمبية في (سان دوني) بضواحي باريس الشمالية التي فتحت أبوابها رسميا الأربعاء الماضي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمية الصيفية وهي الأولى على الإطلاق التي تستضيفها فرنسا.


وعمل القائمون على تنظيم الدورة على تجهيز المنشآت الرياضية في باريس لتوفير تجربة رياضية متكاملة للرياضيين البارالمبيين مع مراعاة جميع احتياجاتهم لضمان سير المنافسات بسلاسة كما تم تجهيز القرية الأولمبية بالكامل لتسهيل حركة الرياضيين بما يتضمن "إزالة الكراسي من المطاعم" ووضع كراسي مخصصة في حمامات الغرف.


وأعلنت اللجنة المنظمة أن هذه النسخة من الألعاب البارالمبية سيشارك بها "أكبر فريق بارالمبي للاجئين في التاريخ" وهو مكون من ثمانية رياضيين وعداءين إرشاديين حيث سيتنافس الفريق في ست رياضات "بثروة من الخبرة والإرادة" علما أن أربعة منهم خاضوا منافسات الدورة السابقة.


ومن المنتظر أن يقام حفل افتتاح الألعاب البارالمبية خارج الملاعب كما كان الحال في الافتتاح الاستثنائي لدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس أخيرا حيث يسير موكب الرياضيون عبر شارع (الشانزليزيه) الشهير في لحظة تاريخية وصولا إلى ساحة (الكونكورد) بحضور العديد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة بالإضافة إلى حوالي 65 ألف متفرج في لحظة تاريخية لدعم الرياضيين وتحفيزهم على تحقيق أفضل أداء.


ويعد هذا الحدث الاستثنائي مناسبة للاحتفال بروح الإرادة والتحدي حيث يظهر المشاركون قوتهم وعزيمتهم على تحقيق الانتصارات رغم التحديات ومن جهة أخرى تسلط باريس الضوء على "الشمولية وإمكانية الوصول".


وساهمت دورتا الألعاب الأولمبية والبارالمبية في إحداث تغييرات إيجابية في باريس مثل تحسين وسائل النقل لتكون أكثر سهولة للرياضيين.


وتحظى دورة الألعاب البارالمبية هذا العام باهتمام دولي واسع خاصة بعد النجاح الذي حققته دورة الألعاب الأولمبية بنسختها ال33 التي استضافتها باريس خلال الفترة من ال26 من يوليو الماضي إلى ال11 من أغسطس الجاري.


وتعتبر دورة الألعاب البارالمبية فرصة لتعزيز الوعي العالمي بقضايا الإعاقة ولتشجيع الاندماج المجتمعي من خلال الرياضة ما يجعلها ليس حدثا رياضيا فقط وإنما حدث إنساني واجتماعي بامتياز أيضا.


وكشفت اللجنة المنظمة عن أن التميمة الخاصة بالألعاب البارالمبية مستوحاة من القبعة (الفريجية) وهي رمز الحرية حيث تحمل شفرة جري لتمثل الرياضيين ذوي الإعاقة معززة القيم الشاملة للألعاب وأهمية الرياضة في تعزيز هذه القيم.


وكجزء من اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تكون ميداليات كل من الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية من نفس المواد وأن تكون ذات تصميم مماثل ففي الماضي كان الأمر متروكا للجنة المنظمة المحلية للألعاب لإنتاج ميدالياتها الخاصة.


وبنسخة الدورة الفرنسية تم تصميم الميداليات مع دار (شوميه) للمجوهرات حيث اعتمدت الدقة والابتكار وذلك من خلال الرموز وتكون بمثابة قطعة مجوهرات حقيقية بتصميم تم تصوره حول ثلاثة مصادر إلهام أساسية وهي الشكل السداسي واللمعان والترصيع.


وفي كل نسخة من الألعاب الأولمبية يروي الوجه الخلفي من الميدالية قصة ولادة الألعاب من جديد في اليونان أما بالنسبة للوجه الخلفي من الميداليات البارالمبية قالت اللجنة إنه يمثل انعكاسا خالصا لألعاب باريس 2024 من خلال تمثيل بياني لبرج إيفل من منظور علوي يمنح للفائزين بالميداليات الفرصة لاكتشاف البرج من زاوية نادرا ما ترى.


وتحيط كلمتا (باريس) و(2024) بأقدام البرج مكتوبة بلغة (برايل) الرمزية لتسهيل الوصول وهي أيضا إشارة إلى مخترعها الفرنسي لويس برايل وذلك لتمكين الرياضيين ذوي الإعاقة البصرية من الشعور بالفرق بين الميداليات حيث قاموا بنقش وصلات خاصة على الحافة للتدليل على الذهب والفضة والبرونز.(النهاية)




م ع / م ع ع




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