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باحثة كويتية: معهد الكويت للأبحاث يوفر بيئة خصبة معززة للمجالين العلمي والتكنولوجي محليا ودوليا

8/26/2024 5:12:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (لقاء)


الكويت - 26 - 8 (كونا) -- أكدت مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة فتوح الرقم أن المعهد يوفر بيئة خصبة للباحثين لتطوير أبحاثهم إلى حلول وبرامج قابلة للتطبيق بما يسهم في تعزيز المجالين العلمي والتكنولوجي على المستويين المحلي والدولي.


وقالت الرقم في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة اختيارها من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية (ايه اي اي) ضمن نخبة كبار علماء ومهندسي الطاقة على مستوى العالم إن هذا الاختيار يمثل اعترافا بالجهود العلمية والمهنية للقدرات الكويتية على المستوى الدولي.


وأضافت أن هذا الاختيار يعزز من التزامها بمواصلة الإسهام في تحقيق مزيد من الإنجاز على صعيد المجالين البحثي والمهني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للطاقة معربة عن اعتزازها بهذا الاختيار الذي يسهم في تعزيز مكانة الكويت في مجال الطاقة ويفتح آفاقا جديدة للباحثين والمهندسين.


وعن معايير اختيار جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية أوضحت أنها تمت بناء على الإنجازات العلمية والعملية في إدارة الطاقة سواء من خلال البحوث التطبيقية أو النشر العلمي أو براءات الاختراع وشهادات الاعتماد علاوة على المشاركة الفعالة في المؤتمرات واللجان المتخصصة إلى جانب تطوير القدرات.


وعن المناصب التي تولتها خلال مسيرتها العملية أفادت بأها تولت منصب نائب الرئيس لفرع الكويت في جمعية مهندسي التبريد والتكييف الأمريكية ورئيس فرع الكويت لجمعية مهندسي الطاقة الأمريكية كما تقلدت في العام 2022 منصب رئيس الجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية.


وحول أهم الجوائز التي حصلت عليها ذكرت الرقم أنها نالت جائزة النساء المتميزات ضمن احتفالات يوم المرأة الكويتية من مركز أبحاث ودراسات المرأة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كذلك جائزة التطوير المهني الدولية من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية وجائزة مهندسة الكويت المتميزة من اتحاد المهندسين العرب فضلا عن جائزة مهندس الطاقة من جائزة الإمارات للطاقة.


وفيما يتعلق ببحوثها العلمية أوضحت أن بحثها للعام 2013 حول إنتاج الهيدروجين عبر فصل جزئيات الماء باستخدام الوسائل الكيميائية صنف كأفضل بحث في العلوم الحرارية لما له من أهمية في تطوير أنظمة أكثر كفاءة وفي تقليل الانبعاثات الكربونية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأشارت إلى حصولها على عدة براءات اختراع منها مفاعل كيميائي حراري وطرق تصنيعه واستخدامه ومفاعل كيميائي حراري يعمل بالطاقة الشمسية إلى جانب جهاز قياس الجائية الحرارية.


وأشادت بدور معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أتاح لها الفرصة لتنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية أسهمت في تطوير قدراتها العلمية علاوة على توفير فرص تدريبية ساعدتها في نيل شهادات اعتماد.


وأكدت الرقم أن المعهد له دور مشهود في تعزيز القدرات البحثية لإيجاد حلول للتحديات الوطنية والإقليمية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وغيرها للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وبينت أن المعهد عبر أبحاثه التطبيقية في مجال الطاقة أسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة منها تطوير مدونة الحفاظ على الطاقة التي ساهمت في تخفيف الأحمال الكهربائية وتقليل الحاجة إلى بناء محطات قوى جديدة بالإضافة إلى مشروع محطة الشقايا للطاقة المتجددة.


وشددت على ضرورة تعزيز البحث العلمي في الكويت عبر اتخاذ خطوات استراتيجية لزيادة التمويل والدعم لتطوير المشاريع البحثية والمبادرات العلمية في القطاعين الحكومي والخاص وأهمية تعزيز التعاون بينهما لتنفيذ مشاريع مشتركة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات. (النهاية)




ن ن د / ن و ف




MENAFN26082024000071011013ID1108600085

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