ايران: ارتفاع عدد جرحى حافلة نقل الركاب الباكستانيين إلى 48 مصابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 26 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد المصابين في حادث اصطدام الحافلة التي كانت تقل ركابا من الجنسية الباكستانية في طريقهم إلى العراق إلى 48 مصابا.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس (جنوب إيران) مهدي خوبيار إن "الحادث أدى إلى إصابة 48 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم".
من جانبه قال مدير شركة الطرق في المحافظة العقيد هاشم دهقاني إن "سبب الحادث عطل فني في مكابح الحافلة وعدم قدرة السائق على السيطرة على المركبة ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة نقل".
وكانت الحافلة التي اصطدمت بشاحنة نقل مساء امس الاحد تقل زوارا من باكستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية.(النهاية)
م و / ا ب خ
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