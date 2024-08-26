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ايران: ارتفاع عدد جرحى حافلة نقل الركاب الباكستانيين إلى 48 مصابا

8/26/2024 5:12:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 26 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد المصابين في حادث اصطدام الحافلة التي كانت تقل ركابا من الجنسية الباكستانية في طريقهم إلى العراق إلى 48 مصابا.


ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس (جنوب إيران) مهدي خوبيار إن "الحادث أدى إلى إصابة 48 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم".


من جانبه قال مدير شركة الطرق في المحافظة العقيد هاشم دهقاني إن "سبب الحادث عطل فني في مكابح الحافلة وعدم قدرة السائق على السيطرة على المركبة ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة نقل".


وكانت الحافلة التي اصطدمت بشاحنة نقل مساء امس الاحد تقل زوارا من باكستان إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية.(النهاية)




م و / ا ب خ




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