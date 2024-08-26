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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية

8/26/2024 5:12:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 8 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بمدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.


وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الشاب اياد النجار 46 عاما استشهد جراء اصابته برصاصة في الرأس اطلقها عليه جيش الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة (يطا) بالقرب من جدار الفصل العنصري.


يذكر ان شابين اثنين استشهدا مساء امس الاحد بعد ان اطلق جنود الاحتلال الرصاص بشكل كثيف على مركبتهما بالقرب من مدنية (سلفيت) شمال الضفة الغربية.(النهاية)




ن ق / ر ا ء




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