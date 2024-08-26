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إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي بـ10 أطنان من خيام الإيواء لنازحي السودان

8/26/2024 5:12:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري


الكويت - 26 - 8 (كونا) -- أقلعت اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة لمطار بورتسودان بتنظيم الجمعية الكويتية للإغاثة محملة بـ10 أطنان من خيام الإيواء لنازحي السودان اثر السيول والفيضانات والنزاعات المستمرة هناك.


وقال نائب المدير العام بالجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الطائرة الإغاثية السادسة تحمل على متنها 150 خيمة إيواء وتأتي كسابقاتها لتخفيف معاناة النازحين جراء النزاعات المستمرة هناك والكوارث الطبيعية متمثلة بسيول وفيضانات ضربت شمال السودان وأدت لمئات الضحايا والمصابين وتشريد الآلاف بعد أن دمرت منازلهم قبل نحو من أسبوعين وما ترتب على ذلك من ازدياد متعاظم في الاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة.


وأشاد الثويني بالجهود المشرفة والداعمة المبذولة من الجهات الرسمية الكويتية وعلى رأسها وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والإعلام والخارجية مما أثمر سرعة تسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي.


وثمن دور الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية الشريكة في العمل الإنساني الكويتي ومنها الجمعيات المشاركة في حملة (فزعة للسودان) مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الشعبية الكويتية لإغاثة منكوبي الكوارث والأزمات المختلفة.


من جانبه قال رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع بالجمعية محمود المسباح لـ(كونا) إن الرحلة تأتي في إطار حملة (فزعة للسودان) التي أطلقتها (الكويتية للإغاثة) بالاشتراك مع ثماني جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية منها (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(النوري الخيرية) و(العون المباشر) و(صندوق إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية).


وأضاف المسباح أن الحملة تهدف إلى الإسهام في سد النقص بالاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة الناجمة عن النزاعات والكوارث
في السودان علاوة على توفير الضروريات التي تساعدهم على المعيشة وتزيد من فرص بقائهم على قيد الحياة وعلى رأسها ضروريات الغذاء والدواء والإيواء. (النهاية)




س ل م / أ ن د




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