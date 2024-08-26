إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي بـ10 أطنان من خيام الإيواء لنازحي السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري
الكويت - 26 - 8 (كونا) -- أقلعت اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة لمطار بورتسودان بتنظيم الجمعية الكويتية للإغاثة محملة بـ10 أطنان من خيام الإيواء لنازحي السودان اثر السيول والفيضانات والنزاعات المستمرة هناك.
وقال نائب المدير العام بالجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الطائرة الإغاثية السادسة تحمل على متنها 150 خيمة إيواء وتأتي كسابقاتها لتخفيف معاناة النازحين جراء النزاعات المستمرة هناك والكوارث الطبيعية متمثلة بسيول وفيضانات ضربت شمال السودان وأدت لمئات الضحايا والمصابين وتشريد الآلاف بعد أن دمرت منازلهم قبل نحو من أسبوعين وما ترتب على ذلك من ازدياد متعاظم في الاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة.
وأشاد الثويني بالجهود المشرفة والداعمة المبذولة من الجهات الرسمية الكويتية وعلى رأسها وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والإعلام والخارجية مما أثمر سرعة تسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي.
وثمن دور الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية الشريكة في العمل الإنساني الكويتي ومنها الجمعيات المشاركة في حملة (فزعة للسودان) مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الشعبية الكويتية لإغاثة منكوبي الكوارث والأزمات المختلفة.
من جانبه قال رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع بالجمعية محمود المسباح لـ(كونا) إن الرحلة تأتي في إطار حملة (فزعة للسودان) التي أطلقتها (الكويتية للإغاثة) بالاشتراك مع ثماني جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية منها (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(النوري الخيرية) و(العون المباشر) و(صندوق إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية).
وأضاف المسباح أن الحملة تهدف إلى الإسهام في سد النقص بالاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة الناجمة عن النزاعات والكوارث
في السودان علاوة على توفير الضروريات التي تساعدهم على المعيشة وتزيد من فرص بقائهم على قيد الحياة وعلى رأسها ضروريات الغذاء والدواء والإيواء. (النهاية)
س ل م / أ ن د
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